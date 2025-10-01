Burza w tenisie. Ostra reakcja na słowa Świątek. "Najmocniejsi przetrwają"

Świątek regularnie krytykuje władze żeńskiego tenisa za zbyt obciążający kalendarz. Wiceliderka rankingu podkreśla, że sezon trwa 11 miesięcy, a najlepszym zawodniczkom brakuje czasu na odpoczynek i odpowiednią regenerację. Problem jest szczególnie mocno odczuwalny podczas azjatyckiej części touru.

- Asian Swing jest najtrudniejszy, ponieważ czujesz, że sezon wkrótce się skończy, ale wciąż musisz się starać - powiedziała Świątek podczas konferencji prasowej w Pekinie.



Najlepsze zawodniczki są zobowiązane do udziału we wszystkich czterech turniejach Wielkiego Szlema, 10 turniejach WTA 1000 i sześciu turniejach WTA 500 zgodnie z przepisami federacji WTA. Kary za nieobecność wahają się od odjęcia punktów rankingowych po grzywny.



- Nie sądzę, żeby jakakolwiek czołowa zawodniczka była w stanie to osiągnąć. Nie da się tego pogodzić z harmonogramem – oświadczyła Świątek.



Jej słowa odbiły się w świecie tenisa szerokim echem. Zareagowała na nie Qinwen Zheng, która niespodziewanie... nie poparła Polki. Wręcz przeciwnie - nie zgodziła się z nią.



- Nie sądzę, że w kalendarzu jest zbyt dużo turniejów. Najmocniejsi przetrwają, to jest zasada, za którą podążam - powiedziała chińska tenisistka.



Stowarzyszenie Zawodowych Tenisistów (PTPA) złożyło w marcu pozew przeciwko organom zarządzającym tym sportem, nazywając sytuację „nie do utrzymania”. WTA odpowiedziała, że pozew, w którym oskarżono ją o praktyki antykonkurencyjne i lekceważenie dobra zawodniczek, jest „bezpodstawny” i broniła swoich osiągnięć w rozwijaniu kobiecego tenisa. Jednocześnie dodano, że dobrostan sportowców jest dla federacji priorytetem i uwzględniana jest ich opinia na temat kalendarza, zarówno rady zawodniczek, jak i ich przedstawicieli w zarządzie WTA.