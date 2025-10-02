Świątek już niedługo wróci do gry! Kiedy kolejny turniej Polki?

Ostatni okres jest intensywny dla Igi Świątek. Niedawno debiutowała w Korei Południowej, gdzie w Seulu sięgnęła po tytuł w imprezie rangi WTA 500.

ZOBACZ TAKŻE: Rywalka wściekła na Gauff. Powiedziała jej to w twarz!

Następnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przeniosła się do Pekinu i przystąpiła do tamtejszego "tysięcznika". W czwartej fazie dla Polki zbyt mocna okazała się Amerykanka Emma Navarro.

Kiedy kolejny turniej Świątek?

Polka nie zwalnia tempa i weźmie udział w kolejnych zmaganiach WTA 1000 - w Wuhan. Te rozpoczną się 6 października, a zakończą - 12. Przed rokiem w Chinach najlepsza była Białorusinka Aryna Sabalenka.