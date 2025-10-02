Świątek już niedługo wróci do gry! Kiedy kolejny turniej Polki?
Iga Świątek kontynuuje azjatyckie tournee. W swoim debiucie w Korei Południowej zdobyła tytuł w Seulu, ale następnie w Pekinie pożegnała się z rywalizacją na czwartej rundzie. Polka do gry wróci już niebawem. Sprawdź, kiedy Świątek weźmie udział w kolejnym turnieju.
Ostatni okres jest intensywny dla Igi Świątek. Niedawno debiutowała w Korei Południowej, gdzie w Seulu sięgnęła po tytuł w imprezie rangi WTA 500.
ZOBACZ TAKŻE: Rywalka wściekła na Gauff. Powiedziała jej to w twarz!
Następnie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa przeniosła się do Pekinu i przystąpiła do tamtejszego "tysięcznika". W czwartej fazie dla Polki zbyt mocna okazała się Amerykanka Emma Navarro.
Kiedy kolejny turniej Świątek?
Polka nie zwalnia tempa i weźmie udział w kolejnych zmaganiach WTA 1000 - w Wuhan. Te rozpoczną się 6 października, a zakończą - 12. Przed rokiem w Chinach najlepsza była Białorusinka Aryna Sabalenka.Przejdź na Polsatsport.pl