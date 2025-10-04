Świątek poznała rywalki! Trzy Polki zagrają w Wuhan

Iga Świątek zadebiutuje w Wuhan. Nigdy wcześniej bowiem nie występowała w tym mieście. Polka została rozstawiona z "2" i w pierwszej rundzie ma wolny los.

W drugiej rundzie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio lub Czeszką Marie Bouzkovą. Z tą pierwszą grała niedawno w Pekinie, awansowała po kreczu.

Od pierwszej fazy zmagania rozpoczną Magda Linette i Magdalena Fręch. Poznanianka trafiła na zawodniczkę z eliminacji, natomiast łodzianka zagra z Rosjanką Wieroniką Kudiermietową

"Tysięcznik" w Wuhan wystartuje już 6 października, a zakończy - 12. Tytułu bronić będzie Białorusinka Aryna Sabalenka, która wraca do gry po przerwie.