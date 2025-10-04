Świątek poznała rywalki! Trzy Polki zagrają w Wuhan

Iga Świątek, Magda Linette i Magdalena Fręch od poniedziałku 6 października rywalizować będą w turnieju WTA 1000 w Wuhan. W sobotę polskie tenisistki poznały rywalki w chińskiej imprezie.

Świątek poznała rywalki! Trzy Polki zagrają w Wuhan
fot. PAP/EPA
Iga Świątek zadebiutuje w Wuhan. Nigdy wcześniej bowiem nie występowała w tym mieście. Polka została rozstawiona z "2" i w pierwszej rundzie ma wolny los.

 

W drugiej rundzie sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zmierzy się z Kolumbijką Camilą Osorio lub Czeszką Marie Bouzkovą. Z tą pierwszą grała niedawno w Pekinie, awansowała po kreczu.

 

Od pierwszej fazy zmagania rozpoczną Magda Linette i Magdalena Fręch. Poznanianka trafiła na zawodniczkę z eliminacji, natomiast łodzianka zagra z Rosjanką Wieroniką Kudiermietową

 

"Tysięcznik" w Wuhan wystartuje już 6 października, a zakończy - 12. Tytułu bronić będzie Białorusinka Aryna Sabalenka, która wraca do gry po przerwie.

