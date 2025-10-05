Iga Świątek zbliży się do Aryny Sabalenki? Ten turniej może być kluczowy

Iga Świątek

W poniedziałek rozpocznie się ostatni w tym sezonie turniej rangi WTA 1000 w Wuhan. Dla debiutującej w tej imprezie Igi Świątek stawka jest większa niż kolejne nowe trofeum w jej bogatej kolekcji. Może znacząco zmniejszyć stratę do liderki światowego rankingu tenisistek Białorusinki Aryny Sabalenki.

Iga Świątek zbliży się do Aryny Sabalenki? Ten turniej może być kluczowy
fot. PAP
Czy Iga Świątek zmniejszy przewagę Aryny Sabalenki?

Świątek po raz pierwszy wystąpi w chińskim Wuhan, natomiast Sabalenka jest aktualną mistrzynią i w sumie trzykrotną zwyciężczynią (także w latach 2018 i 2019). Dla Polki jest to trzeci już w tym sezonie turniej w Azji po tym, jak triumfowała w Seulu i dotarła do 1/8 finału w Pekinie. Białorusinka ominęła pierwszą część azjatyckiej części cyklu WTA z powodu drobnej kontuzji po triumfie w wielkoszlemowym US Open.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wysokie zwycięstwo Interu. Zieliński nie grał

 

27-latka z Mińska, która od ponad roku jest liderką światowego rankingu, w Wuhan będzie bronić 1000 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo. Polka nie występowała rok temu z powodu zawieszenia za złamanie przepisów antydopingowych, może więc w chińskim turnieju tylko zyskać.

 

Świątek, która była pierwsza na liście WTA przez 125 tygodni, obecnie w rankingu "na żywo" traci do Sabalenki 2457 punktów. Jeśli tej drugiej w Wuhan powinie się noga, a 24-letnia raszynianka dotrze daleko, może znacząco zmniejszyć różnicę w zestawieniu i zachować szansę na pierwsze miejsce na koniec roku.

 

Rozstawiona z numerem drugim w Wuhan Świątek rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, podobnie jak najwyżej rozstawiona Białorusinka. Pierwszą rywalką Polki będzie zwyciężczyni meczu Kolumbijki Camili Osorio z Czeszką Marie Bouzkovą. Sabalenka zagra ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą lub Rosjanką Anną Kalinską.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAIGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W WUHAN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francuska prasa rozpisuje się o Świątek. Co zauważają Francuzi?

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 