Iga Świątek zbliży się do Aryny Sabalenki? Ten turniej może być kluczowy

Świątek po raz pierwszy wystąpi w chińskim Wuhan, natomiast Sabalenka jest aktualną mistrzynią i w sumie trzykrotną zwyciężczynią (także w latach 2018 i 2019). Dla Polki jest to trzeci już w tym sezonie turniej w Azji po tym, jak triumfowała w Seulu i dotarła do 1/8 finału w Pekinie. Białorusinka ominęła pierwszą część azjatyckiej części cyklu WTA z powodu drobnej kontuzji po triumfie w wielkoszlemowym US Open.

27-latka z Mińska, która od ponad roku jest liderką światowego rankingu, w Wuhan będzie bronić 1000 punktów za ubiegłoroczne zwycięstwo. Polka nie występowała rok temu z powodu zawieszenia za złamanie przepisów antydopingowych, może więc w chińskim turnieju tylko zyskać.

Świątek, która była pierwsza na liście WTA przez 125 tygodni, obecnie w rankingu "na żywo" traci do Sabalenki 2457 punktów. Jeśli tej drugiej w Wuhan powinie się noga, a 24-letnia raszynianka dotrze daleko, może znacząco zmniejszyć różnicę w zestawieniu i zachować szansę na pierwsze miejsce na koniec roku.

Rozstawiona z numerem drugim w Wuhan Świątek rozpocznie rywalizację od drugiej rundy, podobnie jak najwyżej rozstawiona Białorusinka. Pierwszą rywalką Polki będzie zwyciężczyni meczu Kolumbijki Camili Osorio z Czeszką Marie Bouzkovą. Sabalenka zagra ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą lub Rosjanką Anną Kalinską.

PAP