Iga Świątek rozpoczyna zmagania w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Jest to dla niej debiut w tym chińskim mieście. W drabince została rozstawiona z "2", dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.

Pierwszą przeciwniczką Świątek będzie 52. w rankingu Marie Bouzkova. Czeszka w swoim premierowym starciu odprawiła Kolumbijkę Camilę Osorio, wygrywając 6:3, 6:4.

Do tej pory Świątek i Bouzkova mierzyły się ze sobą raz. Miało to miejsce podczas zeszłorocznej edycji Roland Garros. Polka triumfowała 6:4, 6:2.

Świątek - Bouzkova. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Bouzkova w Wuhan? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Spotkanie Świątek - Bouzkova zaplanowano na wtorek 7 października. Panie wyjdą na kort około godziny 13:00.