Świątek - Bouzkova. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Marie Bouzkova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kiedy mecz Świątek - Bouzkova? O której godzinie Świątek - Bouzkova w Pekinie?

Świątek - Bouzkova. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Iga Świątek rozpoczyna zmagania w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Jest to dla niej debiut w tym chińskim mieście. W drabince została rozstawiona z "2", dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.

 

ZOBACZ TAKŻE: Porażka Zielińskiego. Odpadł w drugiej rundzie

 

Pierwszą przeciwniczką Świątek będzie 52. w rankingu Marie Bouzkova. Czeszka w swoim premierowym starciu odprawiła Kolumbijkę Camilę Osorio, wygrywając 6:3, 6:4.

 

Do tej pory Świątek i Bouzkova mierzyły się ze sobą raz. Miało to miejsce podczas zeszłorocznej edycji Roland Garros. Polka triumfowała 6:4, 6:2.

Świątek - Bouzkova. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Bouzkova w Wuhan? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Spotkanie Świątek - Bouzkova zaplanowano na wtorek 7 października. Panie wyjdą na kort około godziny 13:00.

Przejdź na Polsatsport.pl

WTA Wuhan: Świątek - Marie Bouzkova. Iga wygra?

DONGFENG · VOYAH WUHAN OPENDONGFENG · VOYAH WUHAN OPEN 2025IGA ŚWIĄTEKMARIE BOUZKOVATENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA 1000 WUHANWTA 1000 WUHAN 2025WTA TOURWTA WUHANWTA WUHAN 2025WUHAN OPENWUHAN OPEN 2025
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Najlepsze zagrania Igi Świątek w meczu z Danielle Collins
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 