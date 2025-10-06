Świątek - Bouzkova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova w Wuhan?

Iga Świątek - Marie Bouzkova to spotkanie drugiej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova? Jaki był wynik meczu Świątek - Bouzkova?

Iga Świątek debiutuje w imprezie rangi WTA 1000 w Wuhan. W drabince turniejowej została rozstawiona z numerem 2., a w pierwszej rundzie miała wolny los.

 

Pierwszą przeciwniczką Polki w Wuhan Open jest Marie Bouzkova z Czech. 52. rakieta świata w swoim premierowym spotkaniu pokonała 6:3, 6:4 Kolumbijkę Camilę Osorio.

 

To drugi bezpośredni pojedynek Świątek i Bouzkovej. W poprzednim - podczas Roland Garros 2024 - górą była Polka, która odniosła triumf 6:3, 6:2.

Świątek - Bouzkova. Wynik meczu. Kto wygrał mecz w Wuhan?

Wynik meczu Świątek - Bouzkova poznamy po zakończeniu spotkania, około godziny 15:00 we wtorek 7 października. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Bouzkova, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

WTA Wuhan: Świątek - Marie Bouzkova. Iga wygra?

