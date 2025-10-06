Świątek poznała rywalkę. Grała z nią tylko raz

Notowana na 41. miejscu w światowym rankingu Bouzkova potrzebowała godziny i 37 minut, by pokonać zajmującą 80. pozycję Kolumbijkę. Mecz był jednak nierówny w jej wykonaniu, w pierwszym secie prowadziła już 5:0 i serwowała na zwycięstwo, ale wtedy przegrała trzy gemy z rzędu. Osorio nie zdołała wykorzystać w pełni słabszego momentu rywalki, partię zakończyło kolejne przełamanie w wykonaniu Czeszki.

Nierówna była również druga odsłona, jednak finalnie minimalnie lepsza okazała się wyżej sklasyfikowana tenisistka, która zanotowała o jedno przełamanie więcej.

Środowy pojedynek będzie drugim 24-letniej Świątek z trzy lata starszą Bouzkovą. Ich jedyny dotychczasowy mecz w głównej drabince wygrała Polka 6:4, 6:2 w trzeciej rundzie French Open w 2024 roku.

Raszynianka po raz pierwszy wystąpi w chińskim Wuhan. Do gry przystąpią także Magda Linette, która w poniedziałek zagra z Chorwatką Antonią Ruzic, oraz Magdalena Fręch, której rywalką we wtorek będzie Rosjanka Weronika Kudermietowa.

Marie Bouzkova - Camila Osorio 6:3, 6:4