Sabalenka ofiarą hejtu... matek. Ten sam problem na Świątek

Na początku października cytowaliśmy wypowiedź Świątek, która oświadczyła, że spotyka się z hejtem i otrzymuje obraźliwe komentarze. Polka zademonstrowała część wpisów w mediach społecznościowych. Skwitowała je wymownym opisem "Współcześnie w sporcie to smutny element naszej rzeczywistości. Boty, zakłady bukmacherskie, ale też "fani". Warto się zastanowić, zwłaszcza, że za parę dni Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego".

W ślad za wypowiedzią Świątek poszła Sabalenka, która w rozmowie z dziennikarzami na konferencji prasowej zdradziła, że również jest ofiarą skandalicznych wpisów pod jej adresem. Białorusinka przyznała, że jest czasami zaskoczona nie tyle, co treścią, ale... autorami takich komentarzy.

- W trakcie mojej kariery spotkałam się z wieloma przejawami nienawiści z różnych powodów. Doszłam więc do wniosku, że im więcej uwagi się temu poświęca, tym więcej energii to zabiera. Uważam, że lepiej to ignorować. Czasami widzę te wiadomości i z ciekawości wchodzę na profil osoby, która mi je wysłała. Czasami jestem w szoku, są to matki, które piszą tak okropne rzeczy. Po prostu widać, że dana osoba nic nie robi, a komentuje ludzi, którzy próbują coś osiągnąć w życiu - zaznaczyła.

Świątek i Sabalenka to od lat dwie najlepsze singlistki na świecie. Obecnie liderką rankingu WTA jest Białorusinka, natomiast drugie miejsce zajmuje Polka.

