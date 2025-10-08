Demolka Świątek na Wimbledonie. Ponownie staną naprzeciwko siebie (WIDEO)
Iga Świątek zmierzy się z Belindą Bencic w trzeciej rundzie turnieju WTA w Wuhan. Obie zawodniczki miały okazję rywalizować ze sobą na tegorocznym Wimbledonie, który zakończył się historycznym sukcesem Polki i zdobytym tytułem.
Iga Świątek udanie rozpoczęła turniej rangi WTA 1000 w Wuhan. Rozstawiona z "2" Polka, która zmagania otwierała od drugiej rundy, pokonała bez najmniejszych problemów - 6:1, 6:1 - Czeszkę Marie Bouzkovą.
ZOBACZ TAKŻE: Fręch z awansem w Wuhan! Niespodziewany finał
W trzeciej fazie przeciwniczką Świątek będzie Belinda Bencic. Do tej pory tenisistki grały ze sobą już sześciokrotnie. Pięć razy triumfowała raszynianka, która okazała się lepsza również w ich ostatnim starciu.
To miało miejsce podczas tegorocznej, historycznej dla nas edycji Wimbledonu. Polka i Szwajcarka spotkały się na etapie półfinału, a ten był kompletnym pokazem mocy naszej rodaczki.
Świątek dominację udowodniła już w pierwszym secie, w którym triumfowała do dwóch. W drugiej partii było jeszcze lepiej - Polka nie oddała Szwajcarce ani jednego gema i zameldowała się w wielkim finale.
Pojedynek o tytuł również zapisał się na kartach historii. Świątek pokonała w nim 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą, sięgając po ostateczny triumf na Wimbledonie.
Przejdź na Polsatsport.pl