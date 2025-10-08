Świątek - Bencic. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Belinda Bencic to spotkanie trzeciej rundy turnieju WTA w Wuhan. Kiedy mecz Świątek - Bencic? O której godzinie Świątek - Bencicw Wuhan?

Świątek - Bencic. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?
fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Iga Świątek kontynuuje występ w turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Polka debiutuje w tym chińskim mieście i została rozstawiona z numerem 2., dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.

 

W drugiej fazie Świątek nie miała żadnych problemów. W pewnym stylu - 6:1, 6:1 - odprawiła Czeszkę Marie Bouzkova.

 

Kolejną przeciwniczką Polki będzie turniejowa "13" - Belinda Bencic. Szwajcarka w Wuhan Open wyeliminowała Chorwatkę Donnę Vekić (6:2, 6:2), a później awansowała dzięki walkowerowi Belgijki Elise Mertens.

Świątek - Bencic. Kiedy kolejny mecz Świątek w Wuhan? O której godzinie?

Kiedy mecz Świątek - Bencic w Wuhan? To pytanie z pewnością zadają sobie fani tenisa i polskiej zawodniczki. Spotkanie Świątek - Bencic zaplanowano na czwartek 9 października. Dokładna godzina nie jest jeszcze znana.

WTA Wuhan: Świątek vs Belinda Bencic. Iga wygra?

