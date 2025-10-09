Zażarta batalia i krecz! To z nią zagra Świątek?

Starcie Jasmine Paolini z Clarą Tauson było jednym z hitów 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem zawodniczki rozstawione z numerami 7 i 10.

ZOBACZ TAKŻE: Ostapenko wypaliła po meczu. Oto powód zejścia z kortu

Pierwszy set był kontrolowany przez Dunkę, która dwukrotnie przełamała w nim Włoszkę i wygrała do trzech, zbliżając się do końcowej wiktorii.

Następnie nadeszły jednak problemy. Tauson miała kłopoty zdrowotne, co zaczęła wykorzystywać Paolini. Włoszka zwyciężyła w drugiej partii do jednego i doprowadziła do decydującej odsłony rywalizacji.

Tę lepiej otworzyła Paolini. Prowadziła już 3:1, gdy Tauson zdecydowała się skreczować. Mecz zakończył się przedwcześnie, a Włoszka awansowała do ćwierćfinału Wuhan Open.

Paolini nie zna jeszcze swojej kolejnej przeciwniczki. O miejsce w najlepszej czwórce powalczy z triumfatorką potyczki między Igą Świątek a Szwajcarką Belindą Bencic.

Jasmine Paolini - Clara Tauson 3:6, 6:1, 3:1 / krecz