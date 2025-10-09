Zażarta batalia i krecz! To z nią zagra Świątek?

Dunka Clara Tauson skreczowała w trzecim secie spotkania z Jasmine Paolini. Włoszka awansowała tym samym do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan i czeka na kolejną przeciwniczkę. Tą może być Iga Świątek, o ile pokona Szwajcarkę Belindę Bencic.

fot. PAP/EPA
Jasmine Paolini

Starcie Jasmine Paolini z Clarą Tauson było jednym z hitów 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000 w Wuhan. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem zawodniczki rozstawione z numerami 7 i 10.

 

Pierwszy set był kontrolowany przez Dunkę, która dwukrotnie przełamała w nim Włoszkę i wygrała do trzech, zbliżając się do końcowej wiktorii.

 

Następnie nadeszły jednak problemy. Tauson miała kłopoty zdrowotne, co zaczęła wykorzystywać Paolini. Włoszka zwyciężyła w drugiej partii do jednego i doprowadziła do decydującej odsłony rywalizacji.

 

Tę lepiej otworzyła Paolini. Prowadziła już 3:1, gdy Tauson zdecydowała się skreczować. Mecz zakończył się przedwcześnie, a Włoszka awansowała do ćwierćfinału Wuhan Open.

 

Paolini nie zna jeszcze swojej kolejnej przeciwniczki. O miejsce w najlepszej czwórce powalczy z triumfatorką potyczki między Igą Świątek a Szwajcarką Belindą Bencic.

 

Jasmine Paolini - Clara Tauson 3:6, 6:1, 3:1 / krecz

