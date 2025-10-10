Jak porażka Igi Świątek wpłynie na ranking WTA? Aryna Sabalenka może spać spokojnie

Rywalizacja w Wuhan wkracza w decydującą fazę. Zła wiadomość dla polskich kibiców jest taka, że o triumf w chińskim turnieju nie powalczy już Iga Świątek. Pochodząca z Raszyna zawodniczka odpadła z turnieju na etapie ćwierćfinału, kiedy to szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Jasmine Paolini.

Oczywiście porażka Polki wpłynie na wygląd rankingu WTA. Świątek ma na swoim koncie 8768 punktów - to już nie zmieni się do najbliższego poniedziałku. Obecna liderka rankingu - Aryna Sabalenka - może zatem spać spokojnie. Białorusinka uzbierała 10400 "oczek", a jeżeli sięgnie po trofeum w Wuhan, to będzie ich miała aż 11010.

Jest też dobra wiadomość dla najlepszej polskiej tenisistki. Nikt nie przeskoczy jej w rankingu. Chociaż plasująca się na trzecim miejscu Coco Gauff nadal rywalizuje w Wuhan, to nawet jeżeli wygra turniej, będzie miała na koncie 7873, czyli niecałe tysiąc "oczek" mniej niż Świątek.

AA, Polsat Sport