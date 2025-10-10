Jak porażka Igi Świątek wpłynie na ranking WTA? Aryna Sabalenka może spać spokojnie

Iga Świątek

Iga Świątek odpadła z turnieju WTA w Wuhan na etapie ćwierćfinału. Lepsza od niej okazała się Jasmine Paolini. Jak porażka Polki wpłynie na ranking WTA?

Jak porażka Igi Świątek wpłynie na ranking WTA? Aryna Sabalenka może spać spokojnie
fot. AFP
Jak porażka Igi Świątek wpłynie na ranking WTA?

Rywalizacja w Wuhan wkracza w decydującą fazę. Zła wiadomość dla polskich kibiców jest taka, że o triumf w chińskim turnieju nie powalczy już Iga Świątek. Pochodząca z Raszyna zawodniczka odpadła z turnieju na etapie ćwierćfinału, kiedy to szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Jasmine Paolini.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szanghaj pod znakiem niespodzianek! Kolejna sensacja

 

Oczywiście porażka Polki wpłynie na wygląd rankingu WTA. Świątek ma na swoim koncie 8768 punktów - to już nie zmieni się do najbliższego poniedziałku. Obecna liderka rankingu - Aryna Sabalenka - może zatem spać spokojnie. Białorusinka uzbierała 10400 "oczek", a jeżeli sięgnie po trofeum w Wuhan, to będzie ich miała aż 11010.

 

Jest też dobra wiadomość dla najlepszej polskiej tenisistki. Nikt nie przeskoczy jej w rankingu. Chociaż plasująca się na trzecim miejscu Coco Gauff nadal rywalizuje w Wuhan, to nawet jeżeli wygra turniej, będzie miała na koncie 7873, czyli niecałe tysiąc "oczek" mniej niż Świątek.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAIGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W WUHAN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Od 2014 do 2025 roku. Tak wyglądała droga Igi Świątek do triumfu w Wimbledonie
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 