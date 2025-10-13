Nocny wpis rozgrzał kibiców. Chodzi o Świątek i Hurkacza

United Cup to turniej z udziałem reprezentacji, którego pierwsza edycja odbyła się w 2023 roku. Śmiało te rozgrywki można nazwać nieoficjalnymi mistrzostwami świata. Odbywają się zawsze na początku każdego sezonu i stanowią próbę generalną przed pierwszym wielkoszlemowym turniejem w kalendarzu, czyli Australian Open.

To właśnie Australia rokrocznie jest gospodarzem silnie obsadzonego United Cup. W czwartej edycji nie zabraknie Polski, która jest jedną z najbardziej utytułowanych drużyn w tych rozgrywkach. Nasza kadra na inaugurację tychże zmagań dotarła do półfinału, aby w dwóch ostatnich sezonach docierać do finału. Do pełni szczęścia brakuje już tylko wygranej, bo najpierw w realizacji tego celu na przeszkodzie stanęli Niemcy, a potem Amerykanie.

W styczniu 2026 roku Biało-Czerwoni ponownie powalczą o zwycięstwo i będzie na to spora szansa. Ogłoszono bowiem, że w składzie znajdą się Iga Świątek oraz Hubert Hurkacz. Dla tego drugiego będzie to powrót na kort po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. Turniej zaplanowano w dniach 2-11 stycznia i wystąpi w nim 18 drużyn.

Polsat Sport