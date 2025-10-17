Świątek zagrożona? Zmiany w rankingu WTA

W Ningbo trwa aktualnie turniej rangi WTA 500. W zmaganiach udział biorą najlepsze tenisistki świata. Mowa między innymi o Jasmine Paolini i Jelenie Rybakinie, odpowiednio ósmej i dziewiątej zawodniczce rankingu WTA.

Po zakończeniu imprezy w Chinach możliwe są przetasowania w oficjalnym zestawieniu. Czy dotyczą one drugiej na liście Igi Świątek? Polka może być spokojna. Nawet w przypadku zdobycia tytułu przez Paolini lub Rybakinę, raszynianka utrzyma swoje miejsce.

Włoszka natomiast zameldowała się już w półfinale Ningbo Open i jest pewna awansu w rankingu na szóstą pozycję. Na ten moment zgromadziła w sumie 4525 punktów, a maksymalnie może mieć ich 4830. Taki dorobek nie pozwoli jej jednak na kolejną poprawę.

Rybakina z kolei jest w ćwierćfinale i z dorobkiem 4113 "oczek" nadal okupuje dziewiątą lokatę w zestawieniu "na żywo". Gdyby Kazaszka okazała się najlepsza w całym turnieju, miałaby 4505 punktów. Dzięki temu wyprzedziłaby Rosjankę Mirrę Andriejewą i Amerykankę Madison Keys, zostając siódmą rakietą świata.