Świątek wśród najlepszych! Sprawdź, gdzie wystąpi Polka

Julian CieślakIga Świątek

Sezon 2025 w wykonaniu Igi Świątek jest już na finiszu. Na Polkę czeka jeszcze jeden start. Sprawdź, kiedy Świątek weźmie udział w kolejnym turnieju.

fot. PAP/EPA
Iga Świątek

Iga Świątek zakończyła azjatyckie tournee. Podczas przygody na tamtejszym kontynencie Polka sięgnęła po tytuł w imprezie rangi WTA 500 w Seulu. Dla raszynianki był to pierwszy w karierze występ w Korei Południowej.

 

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa startowała również w chińskich "tysięcznikach". W Pekinie dotarła do czwartej rundy, natomiast w Wuhan osiągnęła ćwierćfinał.

Kiedy kolejny turniej Świątek?

Polka już przygotowuje się do kolejnych zawodów. Te będą dla niej ostatnimi w 2025. Mowa o turnieju WTA Finals w Rijadzie. Zmagania dla ośmiu najlepszych tenisistek tego sezonu odbędą się w dniach 1-8 listopada.

 

Świątek w WTA Finals rywalizuje regularnie od 2021 roku. W 2023 zdobyła tytuł w Cancun, natomiast 12 miesięcy temu - również w Rijadzie - pożegnała się z rywalizacją na etapie fazy grupowej.

