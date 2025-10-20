Świątek wśród najlepszych! Sprawdź, gdzie wystąpi Polka

Iga Świątek zakończyła azjatyckie tournee. Podczas przygody na tamtejszym kontynencie Polka sięgnęła po tytuł w imprezie rangi WTA 500 w Seulu. Dla raszynianki był to pierwszy w karierze występ w Korei Południowej.

ZOBACZ TAKŻE: Awans Majchrzaka i Hurkacza. Bez zmian w czołówce

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa startowała również w chińskich "tysięcznikach". W Pekinie dotarła do czwartej rundy, natomiast w Wuhan osiągnęła ćwierćfinał.

Kiedy kolejny turniej Świątek?

Polka już przygotowuje się do kolejnych zawodów. Te będą dla niej ostatnimi w 2025. Mowa o turnieju WTA Finals w Rijadzie. Zmagania dla ośmiu najlepszych tenisistek tego sezonu odbędą się w dniach 1-8 listopada.

Świątek w WTA Finals rywalizuje regularnie od 2021 roku. W 2023 zdobyła tytuł w Cancun, natomiast 12 miesięcy temu - również w Rijadzie - pożegnała się z rywalizacją na etapie fazy grupowej.