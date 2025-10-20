WTA ogłasza. Sabalenka może świętować, Świątek już bez szans na awans

Włoszka Jasmine Paolini awansowała na szóste, a Kazaszka Jelena Rybakina na siódme miejsce w najnowszym notowaniu rankingu tenisistek i obie są blisko gry w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Igą Świątek.

Rybakina wygrała zakończony w niedzielę turniej w Ningbo, a Paolini dotarła w nim do półfinału. Obie wykorzystały potknięcie Mirry Andriejewej, która odpadła już w drugiej rundzie. W rankingu Rosjanka spadła na dziewiąte miejsce.

 

O występie w WTA Finals dla ośmiu najlepszych tenisistek sezonu decyduje ranking WTA Race. W nim Rybakina jest dziewiąta, a Andriejewa ósma. Różnica między nimi wynosi jednak zaledwie 14 punktów i reprezentantka Kazachstanu będzie miała szansę wyprzedzić Rosjankę w najbliższych dniach, bowiem zgłosiła się do turnieju w Tokio. Paolini jest w WTA Race siódma.

 

Sabalenka jest już pewna, że pierwszą pozycję utrzyma do końca roku.

 

Magda Linette nadal jest 56., a Magdalena Fręch awansowała z 63. na 61. pozycję. Na najwyższe w karierze 148. miejsce przesunęła się natomiast Linda Klimovicova, która od tego sezonu reprezentuje Polskę.

