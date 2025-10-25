Metamorfoza Świątek. Taka odmiana robi wrażenie. "Zaimponowała mi"

Świątek, która przez wiele lat z powodzeniem współpracowała z Tomaszem Wiktorowskim, przed tym sezonem postanowiła zmienić szkoleniowca. Jej priorytetem była lepsza postawa na kortach trawiastych. Z tego powodu zatrudniła Fissetta, którego wcześniejsze podopieczne osiągały znakomite rezultaty na tej nawierzchni.

Belgijski szkoleniowiec niejako "odczarował" dotychczas najmniej lubiane korty przez Świątek. Dowodem na to było już dotarcie do finału turnieju WTA w Bad Hombrug, natomiast zwieńczeniem progresu Polski był spektakularny występ na Wimbledonie.

Przypomnijmy, że Świątek wygrała najstarszy i najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie, tracąc przy tym tylko jednego seta. Została pierwszą Polką, która dokonała tej sztuki i do swojej bogatej kolekcji dorzuciła szósty tytuł wielkoszlemowy. Duża w tym zasługa Fissetta, który odmienił nastawienie 24-latki do gry na trawie.

- Czułem, że wcześniej nie miała wiary ani pewności siebie na tej nawierzchni, ale ta pewność siebie i wiara rosły każdego dnia. Wiesz, jeśli zawodniczka taka jak Iga staje się coraz pewniejsza, możliwe jest bardzo wiele. Ostatnie dwa spotkania rozegrała perfekcyjnie, przeciwko Bencic i Anisimovej. Obejrzałem je ponownie i to były po prostu perfekcyjne mecze w jej wykonaniu. Bardzo mi tym zaimponowała - zaznaczył Belg.

Teraz wiceliderka rankingu WTA powalczy o drugi w historii triumf w turnieju WTA Finals, który jest zwieńczeniem tegorocznego kobiecego touru. Wystąpi w nim czołowa ósemka tenisistek według światowego zestawienia.