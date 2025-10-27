Jest nowy ranking WTA. Zmiana w czołówce. Co ze Świątek?
Kazaszka Jelena Rybakina awansowała na szóste miejsce w najnowszym notowaniu rankingu tenisistek. W ścisłej czołówce nie nastąpiły zmiany. Prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Igą Świątek i Amerykanką Coco Gauff.
Rybakina jako jedyna z czołowej ósemki rywalizowała w minionym tygodniu. Dotarła do półfinału zmagań w Tokio i uzupełniła grono uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals.
Impreza w Rijadzie odbędzie się w dniach 1-7 listopada. Tytułu broni Gauff.
Sabalenka jest już pewna, że pierwszą pozycję utrzyma do końca roku, a Świątek na pewno będzie druga.
Magda Linette awansowała z 56. na 54. pozycję, a Magdalena Fręch z 61. na 59. Na najwyższe w karierze 147. miejsce przesunęła się natomiast Linda Klimovicova, która od tego sezonu reprezentuje Polskę.