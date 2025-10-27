Jest nowy ranking WTA. Zmiana w czołówce. Co ze Świątek?

Jakub ŻelepieńIga Świątek

Kazaszka Jelena Rybakina awansowała na szóste miejsce w najnowszym notowaniu rankingu tenisistek. W ścisłej czołówce nie nastąpiły zmiany. Prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka, przed Igą Świątek i Amerykanką Coco Gauff.

Iga Świątek, polska tenisistka, podczas meczu, zaciska pięść i trzyma rakietę.
fot. PAP/EPA
Jest nowy ranking WTA. Zmiana w czołówce. Co ze Świątek?

Rybakina jako jedyna z czołowej ósemki rywalizowała w minionym tygodniu. Dotarła do półfinału zmagań w Tokio i uzupełniła grono uczestniczek kończącego sezon turnieju WTA Finals.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za finał! Kolejny tytuł Jannika Sinnera

 

Impreza w Rijadzie odbędzie się w dniach 1-7 listopada. Tytułu broni Gauff.

 

Sabalenka jest już pewna, że pierwszą pozycję utrzyma do końca roku, a Świątek na pewno będzie druga.

 

Magda Linette awansowała z 56. na 54. pozycję, a Magdalena Fręch z 61. na 59. Na najwyższe w karierze 147. miejsce przesunęła się natomiast Linda Klimovicova, która od tego sezonu reprezentuje Polskę.

Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Wiktorowski: Zdajemy sobie sprawę, że to jest historyczny moment dla polskiego tenisa
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 