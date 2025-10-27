Ważna wiadomość dla Igi Świątek! To wtedy wszystko się wyjaśni?

Iga Świątek

Iga Świątek już niedługo weźmie udział w prestiżowym turnieju WTA Finals. W mediach pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące możliwego terminu losowania grup ostatecznej rywalizacji w sezonie 2025.

Iga Świątek podczas meczu tenisowego, odbijająca piłkę rakietą.
fot. PAP
To wtedy Iga Świątek pozna grupowe rywalki podczas turnieju WTA Finals?

W sobotę 1 listopada odbędzie się tegoroczna edycja turnieju WTA Finals. W Rijadzie rywalizować będzie osiem zawodniczek, które najlepiej zaprezentowały się w tym sezonie. W tym gronie znalazła się między innymi Iga Świątek. 

 

Warto przypomnieć, że turnieje WTA Finals są dość specyficzne, jeżeli chodzi o przebieg zawodów. Zawodniczki zostają podzielone na dwie czteroosobowe grupy. Do półfinałów awansują po dwie zawodniczki z każdej grupy. 

 

Dziennikarz Lorenzo Fares na swoim profilu na platformie "X" przekazał, kiedy ma odbyć się losowanie wcześniej wspominanych grup. Według jego informacji ceremonia losowania odbędzie się we wtorek 28 października o godzinie 16:30 czasu polskiego. 

 

Kto oprócz Świątek weźmie udział w tegorocznej edycji turnieju WTA Finals? Miejsce tej prestiżowej imprezie zapewniły sobie także: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini oraz Jelena Rybakina.

AA, Polsat Sport
