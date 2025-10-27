To klucz do sukcesu Igi Świątek? Legenda nie ma wątpliwości

Świątek już raz zasmakowała wygranej na WTA Finals - w 2023 roku. Została drugą Polką po Agnieszce Radwańskiej, która osiągnęła ten sukces.

Największym wyczynem 24-latki w tym sezonie był triumf na Wimbledonie, czym zaskoczyła wielu ekspertów, kibiców oraz dziennikarzy. Czy jest w stanie powtórzyć taką formę w Rijadzie?

- Mam wrażenie, że w tym roku ona jest trochę zagadką, biorąc pod uwagę standardy, jakie ustanowiła w ostatnich sezonach. Nie wygrała Roland Garros, czego wszyscy się po niej spodziewali, ale zaskakując wszystkich, wygrała Wimbledon, podczas którego nie ciążyła na niej aż taka presja. Miała wzloty i upadki, ale wygrała Wimbledon w niesamowity sposób. Wyrównała uderzenia i nie martwiła się, że tu u ówdzie chybi. Właśnie z takim agresywnym podejściem musi podejść do Rijadu. To powinno dodać jej pewności siebie - podkreśliła Navratilova w rozmowie z "tennis365.com".

Navratilova to jedna z największych legend w dziejach tenisa. Wystarczy powiedzieć, że na swoim koncie posiada aż 18 tytułów wielkoszlemowych w singlu oraz 31 w deblu! Do tego należy dodać dziesięć wygranych w mikście, co sprawia, że w sumie triumfowała w 59 turniejach Grand Slam! W swojej karierze reprezentowała zarówno Czechosłowację, Czechy, jak i Stany Zjednoczone.

Polsat Sport