Świątek szlifuje formę przed WTA Finals. Zaskakujące, z kim trenowała!

Świątek doskonale wie, jak smakuje triumf w WTA Finals, ponieważ wygrała ten turniej w 2023 roku, powtarzając wyczyn Agnieszki Radwańskiej sprzed lat. Teraz 24-letnia Polka z Raszyna postara się powtórzyć ten sukces.

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

Niebawem wiceliderka rankingu WTA pozna swoje rywalki w fazie grupowej. Póki co Świątek szlifuje formę na korcie centralnym, a do mediów społecznościowych wyciekło nagarnie, jak nasza singlistka trenuje z Amandą Anisimovą! Warto podkreślić, że obie zawodniczki rywalizowały ze sobą w finale tegorocznego Wimbledonu, który padł łupem Polki. W finale Świątek zwyciężyła Amerykankę 6:0, 6:0. Z kolei Anisimova zrewanżowała się Świątek niedługo później w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.

Obie tenisistki, mimo toczonych potyczek, pozostają w dobrych relacjach, czego dowodem wspólny trening. Świątek słynie z tego, że utrzymuje dobre stosunki z wieloma rywalkami z czołówki rankingu WTA, nawet z liderującą Aryną Sabalenką.

