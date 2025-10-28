Świątek szlifuje formę przed WTA Finals. Zaskakujące, z kim trenowała!

Krystian NatońskiIga Świątek

Już 1 listopada w Rijadzie rozpocznie się prestiżowy turniej WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek świata. W tym gronie nie brakuje rzecz jasna Igi Świątek, która przebywa już na miejscu i trenuje przed pierwszym pojedynkiem. Wielu może zdziwić się, z kim.

Iga Świątek w czapce i białej koszulce zakrywa usta dłonią, wyrażając zaskoczenie lub zmęczenie.
fot. PAP
Iga Świątek

Świątek doskonale wie, jak smakuje triumf w WTA Finals, ponieważ wygrała ten turniej w 2023 roku, powtarzając wyczyn Agnieszki Radwańskiej sprzed lat. Teraz 24-letnia Polka z Raszyna postara się powtórzyć ten sukces.

 

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

 

Niebawem wiceliderka rankingu WTA pozna swoje rywalki w fazie grupowej. Póki co Świątek szlifuje formę na korcie centralnym, a do mediów społecznościowych wyciekło nagarnie, jak nasza singlistka trenuje z Amandą Anisimovą! Warto podkreślić, że obie zawodniczki rywalizowały ze sobą w finale tegorocznego Wimbledonu, który padł łupem Polki. W finale Świątek zwyciężyła Amerykankę 6:0, 6:0. Z kolei Anisimova zrewanżowała się Świątek niedługo później w ćwierćfinale US Open, wygrywając 6:4, 6:3.

 

Obie tenisistki, mimo toczonych potyczek, pozostają w dobrych relacjach, czego dowodem wspólny trening. Świątek słynie z tego, że utrzymuje dobre stosunki z wieloma rywalkami z czołówki rankingu WTA, nawet z liderującą Aryną Sabalenką.

