WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?
Czas na WTA Finals 2025 - imprezę w Rijadzie wieńczącą sezon w wykonaniu najlepszych tenisistek świata. Kiedy jest turniej WTA Finals 2025? Kiedy gra Iga Świątek? Z kim zagra najlepsza polska tenisistka?
- W turnieju wystąpią najlepsze tenisistki sezonu według rankingu WTA Race
- Do turnieju zakwalifikowały się m.in. Aryna Sabalenka, Iga Świątek i Coco Gauff
- Zawodniczki zostaną podzielone na dwie czteroosobowe grupy
- Tytułu broni Coco Gauff
- Iga Świątek regularnie rywalizuje w WTA Finals od 2021 roku
Będzie to już 54. edycja turnieju kończącego sezon, którego historia sięga 1972 roku.
O występie w WTA Finals decyduje ranking WTA Race uwzględniający osiem zawodniczek, które najlepiej zaprezentowały się w sezonie. Miejsce w zbliżającej się edycji prestiżowej imprezy zapewniły sobie: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys i Jasmine Paolini.
W WTA Finals zawodniczki zostają podzielone na dwie czteroosobowe grupy. Do półfinałów awansują po dwie tenisistki z każdej grupy. Losowanie grup odbędzie się we wtorek 28 października o godzinie 16:30 czasu polskiego.
Kiedy jest WTA Finals?
Impreza w Rijadzie odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Tytułu broni Coco Gauff, która w finale w 2024 roku ograła Zheng Qinwen.
Kiedy gra Iga Świątek?
Wciąż nie znamy szczegółowej rozpiski meczów z udziałem Igi Świątek i innych zawodniczek biorących udział w turnieju.
Świątek w WTA Finals rywalizuje regularnie od 2021 roku. W 2023 zdobyła tytuł w turnieju rozgrywanym w Cancun, natomiast 12 miesięcy temu - w Rijadzie - pożegnała się z rywalizacją na etapie fazy grupowej.