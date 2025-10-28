WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

Będzie to już 54. edycja turnieju kończącego sezon, którego historia sięga 1972 roku.

O występie w WTA Finals decyduje ranking WTA Race uwzględniający osiem zawodniczek, które najlepiej zaprezentowały się w sezonie. Miejsce w zbliżającej się edycji prestiżowej imprezy zapewniły sobie: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Madison Keys i Jasmine Paolini.

W WTA Finals zawodniczki zostają podzielone na dwie czteroosobowe grupy. Do półfinałów awansują po dwie tenisistki z każdej grupy. Losowanie grup odbędzie się we wtorek 28 października o godzinie 16:30 czasu polskiego.

Kiedy jest WTA Finals?

Impreza w Rijadzie odbędzie się w dniach 1-8 listopada. Tytułu broni Coco Gauff, która w finale w 2024 roku ograła Zheng Qinwen.

Kiedy gra Iga Świątek?

Wciąż nie znamy szczegółowej rozpiski meczów z udziałem Igi Świątek i innych zawodniczek biorących udział w turnieju.

Świątek w WTA Finals rywalizuje regularnie od 2021 roku. W 2023 zdobyła tytuł w turnieju rozgrywanym w Cancun, natomiast 12 miesięcy temu - w Rijadzie - pożegnała się z rywalizacją na etapie fazy grupowej.

