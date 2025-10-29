Iga Świątek znów na korcie! Ostatnie podrygi przed WTA Finals

Iga Świątek przygotowuje się do udziału w WTA Finals. Na trzy dni przed startem rywalizacji Polka intensywnie pracuje, by osiągnąć w Rijadzie jak najlepszy rezultat. W środę jej rywalką treningową była Jessica Pegula.

Już 1 listopada w Rijadzie rozpocznie się prestiżowy turniej WTA Finals z udziałem ośmiu najlepszych tenisistek świata. W tym gronie nie brakuje rzecz jasna Igi Świątek. Prócz Polki, o triumf zawalczą również Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Amanda Anisimova, Jelena Rybakina i Madison Keys.

 

Każda z zawodniczek chce osiągnąć w Arabii Saudyjskiej sukces. W tym celu wszystkie wyciskają z siebie siódme poty. We wtorek Świątek ćwiczyła na korcie w towarzystwie swojej finałowej rywalki z tegorocznego Wimbledonu - Amandy Anisimovej.

 

W środę rywalką treningową raszynianki była inna Amerykanka, Jessica Pegula. Nagranie z ich wspólnego treningu zamieszczono w mediach społecznościowych. Warto dodać, że w tym roku w Rijadzie wystąpią aż cztery tenisistki z USA. 

 

Świątek doskonale wie, jak smakuje triumf w WTA Finals. W 2023 roku triumfowała w turnieju rozgrywanym w Cancun.

