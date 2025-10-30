Potrzebne były tylko dwie sekundy. Iga Świątek już w Rijadzie

Filmik w mediach społecznościowych zdradził Igę Świątek



W przestrzeni medialnej brakowało oficjalnych doniesień o tym, że wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek jest już w Rijadzie, gdzie przygotowuje się do udziału w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Nowe informacje pojawiły się jednak po tym, jak była tenisistka Garbine Muguruza opublikowała w mediach społecznościowych materiał wideo z treningu Amandy Anisimowej.



Internautom wystarczyły dosłownie dwie sekundy nagrania, aby w oddali rozpoznali Igę Świątek. Wszystko za sprawą postawy, jaką przyjmuje na korcie i sposobu odgrywania returnu. Polska mistrzyni nie zdołała się ukryć i już wiemy, że jest w Arabii Saudyjskiej.

Polka trenowała na korcie z czwartą rakietą świata



Na podstawie nagrania wnioskujemy, że Polka jest już w ostatniej fazie przygotowań do udziału w turnieju WTA Finals. Na korcie trenowała z czwartą rakietą świata, czyli Amerykanką Amandą Anisimową. Zawodniczka ta w ostatnich tygodniach znajduje się w fantastycznej formie i dość nieoczekiwanie wyrosła na jedną z faworytek do triumfu w Rijadzie.



Podobne plany ma jednak jeszcze kilka tenisistek, w tym oczywiście Iga Świątek. Polka stanie przed szansą na niezwykle udane zakończenie sezonu, w którym wielkie sukcesy przeplatała z niespodziewanymi porażkami.



Gra o wielkie pieniądze i punkty rankingowe



W Rijadzie gra będzie toczyć się o wielkie pieniądze, prestiż i cenne punkty rankingowe. Najlepsza tenisistka tegorocznego WTA Finals zgarnie ponad 5 mln dolarów. Łączna pula nagród wynosi 15,5 mln dolarów, co jest rekordem. Do tego w przypadku zwycięstwa we wszystkich meczach do zyskania jest aż 1500 punktów rankingowych.



Polce pozwoliłoby to na zbliżenie się do Aryny Sabalenki, co wiązałoby się z wielkimi emocjami na początku sezonu 2026. Turniej WTA Finals odbędzie się w dniach 1-8 listopada, a tytułu sprzed roku broni Amerykanka Coco Gauff.



Kto weźmie udział w WTA Finals?



W turnieju WTA Finals zagra osiem najlepszych tenisistek zakończonego sezonu. Są to kolejno:



• Aryna Sabalenka (Białoruś)

• Iga Świątek (Polska)

• Coco Gauff (USA)

• Amnada Anisimowa (USA)

• Jessica Pegula (USA)

• Jelena Rybakina (Kazachstan)

• Madison Keys (USA)

• Jasmine Paolini (Włochy).



Rolę rezerwowych pełnią Rosjanki Mirra Andriejewa i Jekatarina Aleksandrowa.

Polsat Sport