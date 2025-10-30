Potrzebne były tylko dwie sekundy. Iga Świątek już w Rijadzie

Iga Świątek

Iga Świątek jest już w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej, czym zaskoczyła ekspertów i kibiców. Nie publikowała żadnych informacji, a tajemnicę rozwiały dwie sekundy filmiku wrzuconego przez Garbinę Muguruzę do sieci. Polka rozpoczęła ostatnią fazę przygotowań do WTA Finals.

Iga Świątek podczas meczu tenisowego, wykonuje zamaszyste uderzenie rakietą w piłkę.
fot. PAP
Iga Świątek

Filmik w mediach społecznościowych zdradził Igę Świątek


W przestrzeni medialnej brakowało oficjalnych doniesień o tym, że wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek jest już w Rijadzie, gdzie przygotowuje się do udziału w kończącym sezon turnieju WTA Finals. Nowe informacje pojawiły się jednak po tym, jak była tenisistka Garbine Muguruza opublikowała w mediach społecznościowych materiał wideo z treningu Amandy Anisimowej.


Internautom wystarczyły dosłownie dwie sekundy nagrania, aby w oddali rozpoznali Igę Świątek. Wszystko za sprawą postawy, jaką przyjmuje na korcie i sposobu odgrywania returnu. Polska mistrzyni nie zdołała się ukryć i już wiemy, że jest w Arabii Saudyjskiej.

 

Polka trenowała na korcie z czwartą rakietą świata


Na podstawie nagrania wnioskujemy, że Polka jest już w ostatniej fazie przygotowań do udziału w turnieju WTA Finals. Na korcie trenowała z czwartą rakietą świata, czyli Amerykanką Amandą Anisimową. Zawodniczka ta w ostatnich tygodniach znajduje się w fantastycznej formie i dość nieoczekiwanie wyrosła na jedną z faworytek do triumfu w Rijadzie.


Podobne plany ma jednak jeszcze kilka tenisistek, w tym oczywiście Iga Świątek. Polka stanie przed szansą na niezwykle udane zakończenie sezonu, w którym wielkie sukcesy przeplatała z niespodziewanymi porażkami.


Gra o wielkie pieniądze i punkty rankingowe


W Rijadzie gra będzie toczyć się o wielkie pieniądze, prestiż i cenne punkty rankingowe. Najlepsza tenisistka tegorocznego WTA Finals zgarnie ponad 5 mln dolarów. Łączna pula nagród wynosi 15,5 mln dolarów, co jest rekordem. Do tego w przypadku zwycięstwa we wszystkich meczach do zyskania jest aż 1500 punktów rankingowych.


Polce pozwoliłoby to na zbliżenie się do Aryny Sabalenki, co wiązałoby się z wielkimi emocjami na początku sezonu 2026. Turniej WTA Finals odbędzie się w dniach 1-8 listopada, a tytułu sprzed roku broni Amerykanka Coco Gauff.


Kto weźmie udział w WTA Finals?


W turnieju WTA Finals zagra osiem najlepszych tenisistek zakończonego sezonu. Są to kolejno:


• Aryna Sabalenka (Białoruś)
• Iga Świątek (Polska)
• Coco Gauff (USA)
• Amnada Anisimowa (USA)
• Jessica Pegula (USA)
• Jelena Rybakina (Kazachstan)
• Madison Keys (USA)
• Jasmine Paolini (Włochy).


Rolę rezerwowych pełnią Rosjanki Mirra Andriejewa i Jekatarina Aleksandrowa.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

WTA Finals: Świątek - Madison Keys. Iga wygra?

IGA ŚWIĄTEKTENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Halo tu Wimbledon. Iga Świątek gra w finale!

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 