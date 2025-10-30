Świątek ma tam rachunki do wyrównania. WTA ogłasza, Polacy mogą świętować

WTA odsłania kolejne karty kalendarza na przyszły sezon. Właśnie dowiedzieliśmy się, że do touru wraca turniej w czeskiej Ostrawie. Po raz ostatni zawody w tym mieście odbyły się w 2022 roku - wówczas do finału dotarła Iga Świątek, która musiała jednak uznać w nim wyższość Barbory Krejcikovej.

Turniej w Ostrawie odbywał się w latach 2020-2022. Miał wówczas rangę WTA 500 i z reguły był silnie obsadzony. W zawodach triumfowały kolejno: Aryna Sabalenka, Anett Kontaveit i Barbora Krejcikova.

 

Ta ostatnia pokonała w finale w 2022 roku Igę Świątek. Mecz był zacięty, trzysetowy i zakończył się wygraną Czeszki 5:7, 7:6, 6:3.


Teraz Polka będzie miała okazję na wyrównanie rachunków. Właśnie bowiem ogłoszono, że Ostrawa wraca do kalendarza WTA od przyszłego sezonu. Jeśli raszynianka zgłosi się do zawodów, bez wątpienia będzie jedną z faworytek do triumfu. Należy jednak zaznaczyć, że w kampanii 2026 będzie to turniej niższej rangi - 250.


Tak czy inaczej polscy kibice mają powody do zadowolenia. Ostrawa leży tuż przy granicy z naszym krajem, dzięki czemu dojazd do niej będzie komfortowy. W latach 2020-2022, kiedy turniej odbywał się w tym mieście, na trybunach zawsze było wielu naszych rodaków. 

 

 

