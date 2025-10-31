Świątek - Keys. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?

Polka, obecnie wiceliderka światowego rankingu, była rozstawiona z numerem drugim. Trafiła do Grupy Sereny Williams. Jej rywalkami grupowymi podczas WTA Finals będą Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina. Pierwszy mecz Świątek zagra z Keys.

Jej bilans z Keys wynosi 5-2. Szczególnie bolesną porażkę Świątek poniosła w styczniu tego roku w półfinale Australian Open. Keys poszła za ciosem i w finale w Melbourne pokonała Arynę Sabalenkę.

Do półfinałów awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej z grup. Turniej zakończy się 8 listopada.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Świątek - Keys. Wynik meczu.

Kto wygrał mecz Świątek - Keys w WTA Finals 2025? O tym, kto wygrał Świątek - Keys w Arabii Saudyjskiej, przekonamy się w sobotę 1 listopada. Wynik meczu Świątek - Keys zamieścimy w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

