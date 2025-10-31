Świątek - Keys. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Madison Keys to pierwszy mecz Polki podczas tenisowego turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie. Kto wygrał mecz Świątek - Keys? Jaki był wynik meczu Świątek - Keys w WTA Finals?

Iga Świątek w czapce z daszkiem i stroju sportowym trzyma telefon i butelkę z wodą.
fot. PAP
Świątek - Keys. Wynik meczu. Kto wygrał Świątek - Keys?

Polka, obecnie wiceliderka światowego rankingu, była rozstawiona z numerem drugim. Trafiła do Grupy Sereny Williams. Jej rywalkami grupowymi podczas WTA Finals będą Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina. Pierwszy mecz Świątek zagra z Keys.

 

Jej bilans z Keys wynosi 5-2. Szczególnie bolesną porażkę Świątek poniosła w styczniu tego roku w półfinale Australian Open. Keys poszła za ciosem i w finale w Melbourne pokonała Arynę Sabalenkę.

 

Do półfinałów awansują po dwie najlepsze zawodniczki z każdej z grup. Turniej zakończy się 8 listopada.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Kto wygrał mecz Świątek - Keys w WTA Finals 2025? O tym, kto wygrał Świątek - Keys w Arabii Saudyjskiej, przekonamy się w sobotę 1 listopada. Wynik meczu Świątek - Keys zamieścimy w tym tekście tuż po zakończeniu spotkania.

Polsat Sport
WTA Finals: Świątek - Madison Keys. Iga wygra?

IGA ŚWIĄTEKRANKING WTATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA FINALS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Olejniczak o Idze Świątek: To tak, jakby Lewandowski nie przyjechał na ważny mecz kadry
