WTA Finals za pasem, a tu takie ogłoszenie o Świątek. Rywalki musiały to odczuć

Jakub ŻelepieńIga Świątek

W sobotę 1 listopada rozpocznie się wieńczący sezon turniej WTA Finals. Osiem najlepszych zawodniczek na świecie powalczy o prestiżowe trofeum. Tymczasem branżowy profil OptaAce właśnie podzielił się niebywałą statystyką na temat Igi Świątek.

Tenisistka Iga Świątek w trakcie serwisu, skupiona na piłce.
fot. PAP/EPA
Długi sezon dobiega końca. Świątek miała lepsze i gorsze momenty, ale ostatecznie wygląda na to, że edycję 2025 może zaliczyć do udanych. Wszak wygrała Wimbledon, rok zamknie też na pozycji wiceliderki światowego rankingu.

 

Łącznie triumfowała w aż 61 meczach na poziomie WTA w tym sezonie. To już czwarta kampania z rzędu, w której Polka może pochwalić się 60+ zwycięstwami.


Jak policzyli eksperci profilu OptaAce, raszynianka wyrównała tym samym osiągnięcia Martiny Hingis i Lindsay Davenport.


To tylko pokazuje, jak długo Świątek potrafi utrzymywać się na światowym topie. Choć zdarzają jej się wahania formy, bez wątpienia rywalki muszą czuć, że grają z jedną z najbardziej powtarzalnych zawodniczek.

