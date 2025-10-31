WTA Finals za pasem, a tu takie ogłoszenie o Świątek. Rywalki musiały to odczuć

Długi sezon dobiega końca. Świątek miała lepsze i gorsze momenty, ale ostatecznie wygląda na to, że edycję 2025 może zaliczyć do udanych. Wszak wygrała Wimbledon, rok zamknie też na pozycji wiceliderki światowego rankingu.

Łącznie triumfowała w aż 61 meczach na poziomie WTA w tym sezonie. To już czwarta kampania z rzędu, w której Polka może pochwalić się 60+ zwycięstwami.



Jak policzyli eksperci profilu OptaAce, raszynianka wyrównała tym samym osiągnięcia Martiny Hingis i Lindsay Davenport.



To tylko pokazuje, jak długo Świątek potrafi utrzymywać się na światowym topie. Choć zdarzają jej się wahania formy, bez wątpienia rywalki muszą czuć, że grają z jedną z najbardziej powtarzalnych zawodniczek.