Dwa zwycięstwa nie wystarczyły! W ten sposób Iga Świątek odpadła z WTA Finals

Na starcie należy podkreślić, że turnieje WTA Finals są wyjątkowe na tle pozostałych tenisowych imprez, jeżeli chodzi o harmonogram rywalizacji. W wieńczących sezon zmaganiach bierze udział osiem najlepszych tenisistek danej kampanii. Są one następnie przypisywane do dwóch czteroosobowych grup, w których rywalizują w systemie "każda z każdą". Zawodniczki, które w swoich grupach zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do półfinałów, reszta odpada z turnieju.

W zeszłym roku, podobnie jak podczas tegorocznej edycji, turniej rozgrywany był w stolicy Arabii Saudyjskiej - Rijadzie. Świątek trafiła wtedy do grupy z Coco Gauff, Barborą Krejcikovą i Jessicą Pegulą. Tę ostatnią zawodniczkę na finiszu fazy grupowej zastąpiła Daria Kasatkina.

Pochodząca z Raszyna zawodniczka dobrze weszła w zeszłoroczny turniej, pokonując w swoim premierowym pojedynku Krejcikovą 4:6, 7:5, 6:2. Później jednak zaczęły się problemy. Obecna wiceliderka rankingu WTA w drugim meczu przegrała z Gauff w dwóch setach: 3:6, 4:6. Na koniec pierwszego etapu zmagań Polka rozgromiła Kasatkinę, która zastąpiła na turnieju kontuzjowaną Pegulę. Świątek wygrała ostatni mecz 6:1, 6:0.

Jak się jednak okazało, dwa zwycięstwa nie wystarczyły, by zapewnić naszej rodaczce awans do półfinału. Triumfatorka tegorocznego Wimbledonu zajęła trzecie miejsce w grupie, plasując się za Krejcikovą i Gauff.

Ostatecznie po trofeum sięgnęła Gauff, pokonując w finale Qinwen Zheng.

Jak Świątek poradzi sobie podczas tegorocznej edycji WTA Finals? O tym przekonamy się już niedługo. Polka swój pierwszy mecz rozegra już 1 listopada, a jej przeciwniczką będzie Madison Keys. W tym roku w grupie raszynianki znalazły się jeszcze Amanda Anisimova i Jelena Rybakina.

AA, Polsat Sport