Świątek - Keys na żywo. Tenis WTA Finals 2025. Relacja live i wynik online

Czas na turniej WTA Finals 2025, w którym rywalizują najlepsze tenisistki świata. Kilka dni temu odbyło się losowanie fazy grupowej - na tym etapie turnieju rywalkami Świątek są Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.

Pierwszą przeciwniczką Świątek będzie Keys, z którą Polka ma korzystny bilans - pięć wygranych, dwie porażki.

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej. Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff.

Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła inna z polskich tenisistek, Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

BS, Polsat Sport