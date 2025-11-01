Świątek - Keys na żywo. Tenis WTA Finals 2025. Relacja live i wynik online

Iga Świątek

Iga Świątek - Madison Keys to pierwszy mecz Polki na WTA Finals 2025 w Rijadzie. Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Keys na Polsatsport.pl.

Czas na turniej WTA Finals 2025, w którym rywalizują najlepsze tenisistki świata. Kilka dni temu odbyło się losowanie fazy grupowej - na tym etapie turnieju rywalkami Świątek są Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina.

 

Pierwszą przeciwniczką Świątek będzie Keys, z którą Polka ma korzystny bilans - pięć wygranych, dwie porażki.

 

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej. Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff.

 

Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła inna z polskich tenisistek, Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Keys na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport
WTA Finals: Świątek - Madison Keys. Iga wygra?

