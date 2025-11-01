Świątek - Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

Iga Świątek

Iga Świątek - Jelena Rybakina to drugi mecz Polki na WTA Finals 2025 w Rijadzie. Kiedy mecz Świątek - Rybakina? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

Iga Świątek i Jelena Rybakina podczas meczów tenisowych
fot. PAP
We wtorek odbyło się losowanie grup WTA Finals 2025. Świątek trafiła do grupy Serena Williams, a jej rywalkami są Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina oraz Madison Keys. I to właśnie z tą ostatnią zagrała jako pierwszą w saudyjskim turnieju.

 

Turniej rozpoczął się dla Świątek w wymarzony sposób - triumfowała w dwóch setach. W drugim spotkaniu zmierzy się z Rybakiną.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Kiedy jest mecz Świątek - Rybakina? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - Rybakina w WTA Finals odbędzie się w poniedziałek 3 listopada. Godzina meczu Świątek nie jest jeszcze znana.

BS, Polsat Sport, PAP
WTA Finals: Świątek vs Jelena Rybakina. Iga wygra?

IGA ŚWIĄTEKJELENA RYBAKINATENISTURNIEJE ATP I WTA
