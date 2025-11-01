Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?
Iga Świątek gra w WTA Finals 2025. W pierwszym meczu zmierzyła się z Madison Keys, triumfując w dwóch setach. Kiedy drugi mecz Świątek w WTA Finals? O której godzinie kolejny mecz Świątek w Arabii Saudyjskiej?
Ruszył turniej WTA Finals 2025, podczas którego rywalizują najlepsze tenisistki świata. Na początek zawodniczki rywalizują w fazie grupowej - rywalkami Świątek są Madison Keys, Amanda Anisimova oraz Jelena Rybakina.
WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?
Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.
Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.
Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.
Świątek WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie?
Drugi mecz Świątek w WTA Finals 2025 odbędzie się w poniedziałek 3 listopada. O której gra Świątek? Godzina kolejnego meczu Świątek w WTA Finals nie jest jeszcze znana.