Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?

Ruszył turniej WTA Finals 2025, podczas którego rywalizują najlepsze tenisistki świata. Na początek zawodniczki rywalizują w fazie grupowej - rywalkami Świątek są Madison Keys, Amanda Anisimova oraz Jelena Rybakina.

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Świątek WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie?

Drugi mecz Świątek w WTA Finals 2025 odbędzie się w poniedziałek 3 listopada. O której gra Świątek? Godzina kolejnego meczu Świątek w WTA Finals nie jest jeszcze znana.

BS, Polsat Sport