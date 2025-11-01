Ruszył prestiżowy turniej WTA Finals 2025, podczas którego rywalizują najlepsze tenisistki świata. Zawodniczki zmagania rozpoczynają od fazy grupowej - Świątek trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimovą i Jeleną Rybakiną.

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Mecze Świątek w WTA Finals:

Jak na razie znany jest termin pierwszego meczu Świątek w WTA Finals - w sobotę 1 listopada zawodniczka z Raszyna zmierzy się z Madison Keys.

01.11, 16:00 vs Madison Keys

? vs Amanda Anisimova

? vs Jelena Rybakina

BS, Polsat Sport