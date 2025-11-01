Świątek WTA Finals 2025. Mecze Świątek. Kiedy? Z kim gra?

Iga Świątek

Iga Świątek gra w WTA Finals. Najlepsza polska tenisistka powalczy o drugi triumf w tym prestiżowym turnieju. Świątek w WTA Finals 2025 - kiedy mecze? Z kim Świątek gra w Arabii Saudyjskiej?

Tenisistka podpisuje autografy z pluszową zabawką w pobliżu.
fot. PAP
Iga Świątek podczas turnieju WTA Finals w Rijadzie
  • Rozpoczął się prestiżowy turniej WTA Finals 2025 z udziałem najlepszych tenisistek.
  • Turniej po raz drugi z rzędu odbywa się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.
  • Iga Świątek rywalizuje w grupie z Madison Keys, Amandą Anisimovą i Jeleną Rybakiną.
  • Pula nagród w turnieju wynosi 15,5 miliona dolarów.
  • Poprzednią edycję wygrała Coco Gauff, a Iga Świątek triumfowała w 2023 roku.

Ruszył prestiżowy turniej WTA Finals 2025, podczas którego rywalizują najlepsze tenisistki świata. Zawodniczki zmagania rozpoczynają od fazy grupowej - Świątek trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimovą i Jeleną Rybakiną.

 

WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?

 

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Mecze Świątek w WTA Finals:

Jak na razie znany jest termin pierwszego meczu Świątek w WTA Finals - w sobotę 1 listopada zawodniczka z Raszyna zmierzy się z Madison Keys.

 

01.11, 16:00 vs Madison Keys
? vs Amanda Anisimova
? vs Jelena Rybakina

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
IGA ŚWIĄTEKMASTERSRIJADŚWIĄTEKTENISTURNIEJTURNIEJE ATP I WTAWTA FINALS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Lorek: Iga wydaje się faworytką
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 