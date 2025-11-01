Świątek WTA Finals 2025. Mecze Świątek. Kiedy? Z kim gra?
Iga Świątek gra w WTA Finals. Najlepsza polska tenisistka powalczy o drugi triumf w tym prestiżowym turnieju. Świątek w WTA Finals 2025 - kiedy mecze? Z kim Świątek gra w Arabii Saudyjskiej?
- Rozpoczął się prestiżowy turniej WTA Finals 2025 z udziałem najlepszych tenisistek.
- Turniej po raz drugi z rzędu odbywa się w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej.
- Iga Świątek rywalizuje w grupie z Madison Keys, Amandą Anisimovą i Jeleną Rybakiną.
- Pula nagród w turnieju wynosi 15,5 miliona dolarów.
- Poprzednią edycję wygrała Coco Gauff, a Iga Świątek triumfowała w 2023 roku.
Ruszył prestiżowy turniej WTA Finals 2025, podczas którego rywalizują najlepsze tenisistki świata. Zawodniczki zmagania rozpoczynają od fazy grupowej - Świątek trafiła do grupy z Madison Keys, Amandą Anisimovą i Jeleną Rybakiną.
WTA Finals 2025: Kiedy turniej? Kiedy gra Świątek?
Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie.
Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.
Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.
Mecze Świątek w WTA Finals:
Jak na razie znany jest termin pierwszego meczu Świątek w WTA Finals - w sobotę 1 listopada zawodniczka z Raszyna zmierzy się z Madison Keys.
01.11, 16:00 vs Madison Keys
? vs Amanda Anisimova
? vs Jelena Rybakina