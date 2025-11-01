Szczere wyznanie Świątek. "Bardzo mi go brakuje"

Jeden z dziennikarzy spytał Polkę o zakończenie kariery przez Rafaela Nadala. Świątek nigdy nie ukrywała, że Hiszpan to jeden z jej idoli, którego grę zawsze podziwiała.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?

Przyznała też, że stara się - podobnie jak Hiszpan - nigdy się nie poddawać, nawet jeśli wydarzenia na korcie nie idą po jej myśli.

- Bardzo mi go brakuje. Czasami oglądam różne wideo i chciałabym zobaczyć go raz jeszcze na żywo. Cieszę się, że miałam okazję grać w tym samym czasie co on, dzięki czemu mogłam znaleźć inspirację - powiedziała na spotkaniu medialnym.

Polka rozpoczęła turniej w Rijadzie od spotkania z Amerykanką Madison Keys. I wygrała w zaledwie 61 minut, oddając rywalce zaledwie trzy gemy. Kolejne dwa spotkania rozegra z Jeleną Rybakiną oraz Amandą Anisimową.