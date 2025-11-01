Tabela WTA Finals. Na którym miejscu jest Iga Świątek?

Iga Świątek

Za nami pierwsze spotkania grupy Sereny Williams na WTA Finals. Wzięły w nich udział Iga Świątek, Jelena Rybakina, Amanda Anisimowa oraz Madison Keys. Jak wygląda tabela? Na którym miejscu jest Świątek?

Iga Świątek z torbą sportową na ramieniu, w białej koszulce i zielonej czapce.
fot. PAP
Iga Świątek

W pierwszym meczu Świątek zmierzyła się z Keys. Spotkanie okazało się wyjątkowo jednostronne i trwało zaledwie 61 minut. Polka wygrała 6:1, 6:2 i znakomicie rozpoczęła udział w turnieju WTA Finals w Rijadzie.

 

Po tym mecz na kort wyszły kolejne zawodniczki, czyli Rybakina oraz Anisimowa. Ten mecz był jeszcze krótszy, bo trwał 58 minut i zakończył się zwycięstwem reprezentantki Kazachstanu 6:1, 6:3.

 

To oznacza, że w poniedziałek Świątek zmierzy się z Rybakiną, a Keys z Anisimową.

 

Tabela po pierwszych meczach (mecze, zwycięstwa, porażki, sety, gemy)

 

1. Iga Świątek - 1, 1, 0, 2-0, 12-3
2. Jelena Rybakina - 1, 1, 0, 2-0, 12-4
3. Amanda Anisimowa - 1, 0, 1, 0-2, 4-12

4. Madison Keys - 1, 0, 1, 0-2, 3-12

