Tabela WTA Finals. Na którym miejscu jest Iga Świątek?

W pierwszym meczu Świątek zmierzyła się z Keys. Spotkanie okazało się wyjątkowo jednostronne i trwało zaledwie 61 minut. Polka wygrała 6:1, 6:2 i znakomicie rozpoczęła udział w turnieju WTA Finals w Rijadzie.

Po tym mecz na kort wyszły kolejne zawodniczki, czyli Rybakina oraz Anisimowa. Ten mecz był jeszcze krótszy, bo trwał 58 minut i zakończył się zwycięstwem reprezentantki Kazachstanu 6:1, 6:3.

To oznacza, że w poniedziałek Świątek zmierzy się z Rybakiną, a Keys z Anisimową.

Tabela po pierwszych meczach (mecze, zwycięstwa, porażki, sety, gemy)

1. Iga Świątek - 1, 1, 0, 2-0, 12-3

2. Jelena Rybakina - 1, 1, 0, 2-0, 12-4

3. Amanda Anisimowa - 1, 0, 1, 0-2, 4-12

4. Madison Keys - 1, 0, 1, 0-2, 3-12