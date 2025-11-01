Ważny wynik dla Igi Świątek! Polka dalej na czele swojej grupy
Rozstawiona z numerem szóstym Jelena Rybakina wygrała z amerykańską tenisistką Amandą Anisimovą (4.) 6:3, 6:1 w meczu grupowym turnieju WTA Finals w Rijadzie. W poniedziałek reprezentantka Kazachstanu zmierzy się z Igą Świątek (2.), która wcześniej pokonała Amerykankę Madison Keys (7.) 6:1, 6:2.
Rybakina jako ostatnia wywalczyła prawo startu w WTA Finals, czyli turnieju dla ośmiu najlepszych zawodniczek sezonu. Gdy w ubiegłym tygodniu pozostałe tenisistki już spokojnie trenowały, ona walczyła o niezbędne punkty w Tokio.
Urodzona w Moskwie 26-latka pierwszy raz grała z Anisimovą i nie miała problemów z pokonaniem debiutującej w WTA Finals Amerykanki.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?
Rywalizacja w pierwszym etapie odbywa się w dwóch grupach. W nich zawodniczki walczą systemem "każda z każdą". Do półfinałów awansują po dwie najlepsze z każdej grupy i wówczas stoczą pojedynki o udział w zaplanowanym na 8 listopada finale.
Liderką "Grupy Sereny Williams" jest Świątek, która wyprzedza Rybakinę lepszym stosunkiem gemów. W poniedziałek zmierzą się już po raz 11. i piąty w tym roku. Polka wygrała ich wszystkie mecze w tym sezonie, a łączny bilans to 6-4 na jej korzyść.
ZOBACZ TAKŻE: Świątek - Rybakina. Kiedy mecz? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?
W niedzielę zmagania zacznie "Grupa Stefanie Graf". Tego dnia liderka rankingu Białorusinka Aryna Sabalenka zagra z mającą polskie korzenie Włoszką Jasmine Paolini (8.), a w drugim meczu spotkają się dwie Amerykanki - broniąca tytułu Coco Gauff (3.) i Jessica Pegula (5.).
Tegoroczna rywalizacja nie ma większego znaczenia rankingowego. Na pewno bowiem rok na pierwszym miejscu zakończy Sabalenka, a druga będzie Świątek.
Wyniki meczów "Grupy Sereny Williams":
Iga Świątek (Polska, 2) - Madison Keys (USA, 7) 6:1, 6:2
Przejdź na Polsatsport.pl
Jelena Rybakina (Kazachstan, 6) - Amanda Anisimova (USA, 4) 6:3, 6:1