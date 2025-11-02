Dramat Świątek w WTA Finals! Nawiązała walkę tylko w pierwszym secie

Iga Świątek wygrała pierwszego seta starcia z Jeleną Rybakiną podczas turnieju WTA Finals w Rijadzie, lecz kolejne fragmenty należały do Kazaszki. Ta zdominowała rywalizację, odrabiając stratę i triumfując w następnych dwóch partiach 6:1, 6:0. Dla Polki to pierwsza porażka w Arabii Saudyjskiej po zwycięstwie nad Amerykanką Madison Keys.

Starcie Iga Świątek - Jelena Rybakina w ramach WTA Finals w Rijadzie było rywalizacją niepokonanych zawodniczek po pierwszej kolejce w grupie Sereny Williams. Polka na otwarcie zwyciężyła z Amerykanką Madison Keys (2:0), natomiast Kazaszka okazała się lepsza od innej reprezentantki Stanów Zjednoczonych - Amandy Anisimovej (2:0).

 

Świątek świetnie weszła w mecz i kontrolowała wydarzenia na korcie. Posyłała winnery z gry, a także świetnie serwowała. Efektem było szybkie prowadzenie 3:0. Przy tym stanie Polka miała dwa break pointy na drugie przełamanie, jednak Rybakina wybrnęła z opresji. Następnie panie grały gem za gem, dzięki czemu Świątek dowiozła przewagę i triumfowała w pierwszym secie 6:3.


Początek drugiej odsłony zmagań miała taki sam przebieg, co poprzedniej, ale rezultat 3:0 wypracowała sobie Kazaszka. Szósta rakieta świata w całości zdominowała tę część pojedynku. Polka natomiast nie miała nic do powiedzenia i poniosła wyraźną porażkę 1:6.


Rybakina poszła za ciosem w decydującym akcie. Już w pierwszym gemie zanotowała breaka, którego potwierdziła własnym podaniem. Kazaszka była nie do zatrzymania, a Świątek nie nawiązała żadnej walki. Rybakina odniosła wiktorię do zera, pozostając niepokonana w tej edycji imprezy WTA Finals.


Iga Świątek - Jelena Rybakina 6:3, 1:6, 0:6

