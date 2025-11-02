Świątek - Rybakina. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?

Czas na drugi mecz Świątek podczas WTA Finals 2025. W pierwszym polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Madison Keys, triumfując w dwóch setach.

Również dwa sety trwało starcie Rybakiny z Amerykanką Amandą Anisimovą - bez większych problemów triumfowała reprezentantka Kazachstanu.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Świątek - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals 2025 poznamy w poniedziałek 3 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Rybakina w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.

