Świątek - Rybakina. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Jelena Rybakina, czyli czas na drugi mecz polskiej tenisistki podczas turnieju WTA Finals 2025 w Arabii Saudyjskiej. Kto wygrał mecz Świątek - Rybakina? Jaki był wynik meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals w Rijadzie?

Iga Świątek, polska tenisistka, w czapce z daszkiem
fot. PAP
Czas na drugi mecz Świątek podczas WTA Finals 2025. W pierwszym polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Madison Keys, triumfując w dwóch setach.

 

Również dwa sety trwało starcie Rybakiny z Amerykanką Amandą Anisimovą - bez większych problemów triumfowała reprezentantka Kazachstanu.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Wynik meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals 2025 poznamy w poniedziałek 3 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Rybakina w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.

WTA Finals: Świątek vs Jelena Rybakina. Iga wygra?

