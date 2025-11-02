Świątek - Rybakina. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?
Iga Świątek - Jelena Rybakina, czyli czas na drugi mecz polskiej tenisistki podczas turnieju WTA Finals 2025 w Arabii Saudyjskiej. Kto wygrał mecz Świątek - Rybakina? Jaki był wynik meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals w Rijadzie?
Czas na drugi mecz Świątek podczas WTA Finals 2025. W pierwszym polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Madison Keys, triumfując w dwóch setach.
Również dwa sety trwało starcie Rybakiny z Amerykanką Amandą Anisimovą - bez większych problemów triumfowała reprezentantka Kazachstanu.
Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.
Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.
Świątek - Rybakina. Wynik meczu. Kto wygrał?
Wynik meczu Świątek - Rybakina w WTA Finals 2025 poznamy w poniedziałek 3 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Rybakina w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.