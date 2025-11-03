Olbrzymia szansa przed Igą Świątek w WTA Finals! Oto, co musi zrobić Polka

Przypomnijmy, że Polka w pierwszym meczu fazy grupowej pokonała w dwóch setach Madison Keys. W innym starciu Jelena Rybakina w takich samych rozmiarach triumfowała nad Amandą Anisimovą. W drugiej kolejce dojdzie do konfrontacji Świątek z Kazaszką.

Wiceliderka rankingu WTA koniecznie musi wygrać ten pojedynek - to jeden ze wspominanych warunków, który należy spełnić. Szczegółowy scenariusz wedle którego nasza singlistka zapewnia sobie awans do półfinału już po tym starciu, ustalił profil "Z kortu - informacje tenisowe" na portalu X.

Otóż jeżeli Świątek wygra z Rybakiną w dwóch setach, natomiast Anisimova pokona Keys w trzech setach, wówczas Polka ma zapewnione co najmniej drugie miejsce w grupie. Jeżeli Świątek pokona Rybakinę, a w drugim starciu lepsza okaże się Keys, to Polka zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie.

W trzecim starciu grupowym nasza zawodniczka zmierzy się z Anisimovą, ale być może będzie to pojedynek wyłącznie o prestiż i punkty do rankingu WTA. W zeszłym roku Świątek, mimo dwóch zwycięstw w grupie, nie zdołała awansować do półfinału, bo zabrakło jej... seta.

W drugiej grupie triumfami po pierwszej kolejce mogą pochwalić się Aryna Sabalenka oraz Jessica Pegula. Białorusinka w dwóch setach pokonała Jasmine Paolini, natomiast Amerykanka zwyciężyła swoją rodaczkę Coco Gauff w trzech odsłonach.

Świątek walczy o drugi w karierze triumf w WTA Finals. Wcześniej wygrała ten turniej w 2023 roku, powtarzając sukces Agnieszki Radwańskiej z 2015 roku.

Pojedynek Świątek z Rybakiną ustalono na godz. 15:00 czasu polskiego.

Polsat Sport