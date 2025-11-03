Świątek - Anisimova. Kiedy mecz? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

We wtorek odbyło się losowanie grup WTA Finals 2025. Świątek trafiła do grupy Serena Williams, a jej rywalkami są Amanda Anisimowa, Jelena Rybakina oraz Madison Keys. I to właśnie z tą ostatnią zagrała jako pierwszą w saudyjskim turnieju.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?

Turniej rozpoczął się dla Świątek w wymarzony sposób - triumfowała w dwóch setach. W drugim spotkaniu zmierzyła się z Rybakiną. Jej trzecią rywalką będzie Anisimova.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Świątek - Anisimova. Kiedy mecz WTA Finals? O której gra Świątek?

Kiedy jest mecz Świątek - Anisimova? To pytanie zadają sobie fani tenisa. Mecz Świątek - Anisimova w WTA Finals odbędzie się w środę 5 listopada. Godzina meczu Świątek - Anisimova nie jest jeszcze znana.

BS, Polsat Sport