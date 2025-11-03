Świątek zaczęła turniej w Rijadzie od pewnego pokonania Madison Keys w zaledwie 61 minut. Oddała rywalce zaledwie trzy gemy.



Drugie spotkanie także szło po myśli Polki, która zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Świątek wygrała pierwszego seta 6:3, lecz od tego momentu znacznie lepiej prezentowała się reprezentantka Kazachstanu. Rybakina wygrała kolejne sety 6:1 oraz 6:0, dopisując drugie zwycięstwo w tym turnieju. W pierwszej kolejce pokonała bowiem Anisimovą w dwóch partiach.

Poniedziałkowe zmagania zakończył mecz Keys - Anisimova. Lepsza okazała się ta druga, wygrywając w trzech partiach.

Takie wyniki oznaczają, że Rybakina zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie już po dwóch kolejkach. O drugą lokatę powalczą Świątek i Anisimova w bezpośrednim starciu.



Wyniki:



1. kolejka



Iga Świątek - Madison Keys 2:0 (6:1, 6:2)

Jelena Rybakina - Amanda Anisimova 2:0 (6:3, 6:1)



2. kolejka

Iga Świątek - Jelena Rybakina 1:2 (6:3, 1:6, 0:6)

Amanda Anisimova - Madison Keys 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)

3. kolejka



Iga Świątek - Amanda Anisimova, środa 5 listopada

Madison Keys - Jelena Rybakina, środa 5 listopada

Tabela WTA Finals. Na którym miejscu jest Iga Świątek?

(mecze, zwycięstwa, porażki, sety)

1. Jelena Rybakina 2, 2-0, 4-1 (pewny awans)

2. Iga Świątek 2, 1-1, 3-2

3. Amanda Anisimova, 2, 1-1, 2-3

4. Madison Keys, 2, 0-2, 1-4



Awans do półfinału wywalczą dwie najlepsze zawodniczki.