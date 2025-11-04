Świątek - Anisimova. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek - Amanda Anisimova, czyli czas na trzeci mecz polskiej tenisistki podczas turnieju WTA Finals 2025 w Arabii Saudyjskiej. Kto wygrał mecz Świątek - Anisimova? Jaki był wynik meczu Świątek - Anisimova w WTA Finals w Rijadzie?

Iga Świątek podczas meczu tenisa, z rakietą w dłoni i skupioną miną.
fot. AFP
Iga Świątek przygotowuje się do kolejnego meczu w WTA Finals

Czas na trzeci mecz Świątek podczas WTA Finals 2025. W pierwszym polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Madison Keys, triumfując w dwóch setach.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek w WTA Finals 2025. Kiedy drugi mecz? O której godzinie gra Świątek?

 

Drugie grupowe spotkanie zakończyło się porażką Polki. Choć Świątek wygrała pierwszego seta w starciu z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 6:3, w kolejnych dwóch partiach lepsza była przeciwniczka, łącznie oddając Polce... jednego gema i wygrywając cały mecz.

 

Tym samym starcie Świątek - Anisimova będzie kluczowe, jeśli chodzi o to, która z tenisistek awansuje do kolejnej fazy turnieju WTA Finals 2025.

 

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

 

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Świątek - Anisimova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Anisimova w WTA Finals 2025 poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Anisimova w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.

