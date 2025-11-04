Świątek - Anisimova. Wynik meczu WTA Finals 2025. Kto wygrał?

Czas na trzeci mecz Świątek podczas WTA Finals 2025. W pierwszym polska tenisistka pewnie pokonała Amerykankę Madison Keys, triumfując w dwóch setach.

Drugie grupowe spotkanie zakończyło się porażką Polki. Choć Świątek wygrała pierwszego seta w starciu z reprezentantką Kazachstanu Jeleną Rybakiną 6:3, w kolejnych dwóch partiach lepsza była przeciwniczka, łącznie oddając Polce... jednego gema i wygrywając cały mecz.

Tym samym starcie Świątek - Anisimova będzie kluczowe, jeśli chodzi o to, która z tenisistek awansuje do kolejnej fazy turnieju WTA Finals 2025.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wynosi 15,5 mln dolarów.

Świątek - Anisimova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Świątek - Anisimova w WTA Finals 2025 poznamy w środę 5 listopada. O tym, kto wygrał mecz Świątek - Anisimova w Arabii Saudyjskiej, poinformujemy tuż po zakończeniu tego spotkania.

