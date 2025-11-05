Na starcie należy podkreślić, że turnieje WTA Finals są wyjątkowe na tle pozostałych tenisowych imprez, jeżeli chodzi o harmonogram rywalizacji. W wieńczących sezon zmaganiach bierze udział osiem najlepszych tenisistek danej kampanii. Są one następnie przypisywane do dwóch czteroosobowych grup, w których rywalizują w systemie "każda z każdą". Zawodniczki, które w swoich grupach zajmą dwa pierwsze miejsca awansują do półfinałów, reszta odpada z turnieju.

Świątek dobrze rozpoczęła zmagania w Rijadzie, pokonując w dwóch setach Madison Keys. Raszynianka w tym pojedynku przegrała w sumie zaledwie trzy gemy.

Drugiego starcia w tegorocznej edycji WTA Finals Polka jednak nie mogła zaliczyć do udanych. Musiała bowiem uznać wyższość Jeleny Rybakiny po trzech setach.

Wszystko zatem musiał rozstrzygnąć środowy mecz, w którym naprzeciwko najlepszej polskiej tenisistki stanęła Amanda Anisimova. Po bardzo zaciętym starciu zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, tym samym eliminując Polkę z turnieju.

Czy Iga Świątek wyszła z grupy w WTA Finals?

Polka w środę przegrała z Anisimovą, co oznacza, że zajęła trzecie miejsce w swojej grupie, tym samym odpadając z turnieju WTA Finals.

AA, Polsat Sport