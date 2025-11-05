Rozstawiona z numerem drugim Iga Świątek rozpoczęła zmagania w turnieju WTA Finals 2025 w Rijadzie od zwycięstwa nad Amerykanką Madison Keys 6:1, 6:2.

W swoim drugim spotkaniu fazy grupowej wiceliderka światowego rankingu uległa jednak Jelenie Rybakinie z Kazachstanu 6:3, 1:6, 0:6. Tym samym bilans Świątek w "grupie Sereny Williams" wynosi jedno zwycięstwo i jedna porażka.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek - Anisimova. Kiedy mecz? O której godzinie gra Świątek w WTA Finals?

O awans do półfinału tenisistka z Raszyna powalczy w środę z Amandą Anisimovą, drugą po Keys, reprezentantką Stanów Zjednoczonych w tej grupie. Finał tegorocznych zmagań w Rijadzie zaplanowano na 8 listopada.

Świątek i Anisimova stawały naprzeciw siebie dwukrotnie - obie konfrontacje miały miejsce w tym sezonie. Po raz pierwszy spotkały się w pamiętnym finale Wimbledonu, w którym Polka triumfowała 6:0, 6:0. Rewanż nastąpił bardzo szybko, bo już kilka tygodni później podczas US Open, gdzie Amerykanka i wygrała 6:4, 6:3 przed własną publicznością.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Anisimova na Polsatsport.pl.

Polsat Sport