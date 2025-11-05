Tabela WTA Finals 2025. Czy Iga Świątek wyszła z grupy?
Trwa turniej WTA Finals 2025. Najlepsze tenisistki rozpoczęły zmagania od fazy grupowej. Jak wygląda tabela grupy Igi Świątek? Czy Świątek wyszła z grupy na WTA Finals w Arabii Saudyjskiej? Które miejsce Świątek zajęła w grupie?
Trwa turniej WTA Finals 2025, podczas którego w Rijadzie rywalizują najlepsze tenisistki świata. Kilka dni temu odbyło się losowanie fazy grupowej. Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina były grupowymi rywalkami Igi Świątek w tenisowym turnieju WTA Finals.
Z powodu choroby Keys nie wystąpiła w meczu trzeciej kolejki. Jej miejsce w starciu z Rybakiną zajęła Jekaterina Aleksandrowa.
Spotkanie Świątek - Anisimova będzie kluczowe w kontekście tego, która z tenisistek wywalczy awans do dalszej fazy turnieju.
Natomiast w Grupie Steffi Graf grają: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.
Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej.
Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.
Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.
Tabela WTA Finals 2025. Grupa Igi Świątek:
(mecze, zwycięstwa, porażki, set)
1. Jelena Rybakina 3, 3-0, 6:1
2. Iga Świątek 2, 1-1, 3:2
3. Amanda Anisimova 2, 1-1, 2:3
4. Jekaterina Aleksandrowa 1, 0-1, 0:2
5. Madison Keys 2, 0-2, 1:4