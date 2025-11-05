Tabela WTA Finals 2025. Czy Iga Świątek wyszła z grupy?

Trwa turniej WTA Finals 2025, podczas którego w Rijadzie rywalizują najlepsze tenisistki świata. Kilka dni temu odbyło się losowanie fazy grupowej. Amerykanki Amanda Anisimova i Madison Keys oraz reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina były grupowymi rywalkami Igi Świątek w tenisowym turnieju WTA Finals.

Z powodu choroby Keys nie wystąpiła w meczu trzeciej kolejki. Jej miejsce w starciu z Rybakiną zajęła Jekaterina Aleksandrowa.

Spotkanie Świątek - Anisimova będzie kluczowe w kontekście tego, która z tenisistek wywalczy awans do dalszej fazy turnieju.

Natomiast w Grupie Steffi Graf grają: liderka listy WTA Białorusinka Aryna Sabalenka, Amerykanki Coco Gauff i Jessica Pegula oraz Włoszka Jasmine Paolini.

Prestiżowy turniej masters po raz drugi z rzędu odbywa się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Przed rokiem imprezę WTA Finals wygrała Coco Gauff. Świątek triumfowała w 2023 roku, w 2015 zwyciężyła Agnieszka Radwańska.

Pula nagród w Rijadzie wyniesie 15,5 mln dolarów.

Tabela WTA Finals 2025. Grupa Igi Świątek:

(mecze, zwycięstwa, porażki, set)



1. Jelena Rybakina 3, 3-0, 6:1

2. Iga Świątek 2, 1-1, 3:2

3. Amanda Anisimova 2, 1-1, 2:3

4. Jekaterina Aleksandrowa 1, 0-1, 0:2

5. Madison Keys 2, 0-2, 1:4

BS, Polsat Sport