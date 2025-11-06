Niepowtarzalna szansa! Tak można zdobyć autograf Igi Świątek

W sobotę 14 listopada o godz. 14.30 w Arenie Gorzów szykuje się niepowtarzalna okazja do zdobycia autografów Igi Świątek, Katarzyny Kawy, Lindy Klimovicovej i Martyny Kubki.

W dniach 14-16 listopada w Gorzowie Wielkopolskim czekają nas wielkie emocje i tenis kobiecy w najlepszym światowym wydaniu - trzydniowy turniej kwalifikacyjny grupy B Billie Jean King Cup z udziałem reprezentacji narodowych Polski, Rumunii i Nowej Zelandii.

 

Billie Jean King Cup. Kiedy turniej? Gdzie? Kto zagra?

 

Właśnie tenisistki z Nowej Zelandii będą rywalkami Polek już w piątek 13 listopada (początek o godzinie 15.00). Natomiast w sobotę 15 listopada będzie wyjątkowa niespodzianka dla wszystkich fanów tenisa. O godzinie 14.30 w Gorzów Arenie rozpocznie się sesja autografowa z udziałem reprezentacji Polski, a za stołem siądą: wiceliderka rankingu WTA Iga Świątek oraz zawodniczki LOTTO PZT Team – Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova (obie BKT Advantage Bielsko-Biała) i Martyna Kubka (WKT Mera Warszawa).

 

Imprezę w Gorzowie poprzedził podobny turniej z udziałem reprezentacji narodowych organizowane w tym roku przez Polski Związek Tenisowy. W kwietniu w Radomskim Centrum Sportu rywalizowały w grupie E Bille Jean King Cup trzy zespoły, a zwyciężyły tam Ukrainki, które w końcowej tabeli wyprzedziły Polki i Szwajcarki. Wówczas w drużynie narodowej znalazły się zawodniczki LOTTO PZT Team: Magda Linette (AZS Poznań), Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa (obie BKT Advantage Bielsko-Biała) i Martyna Kubka (WKT Mera Warszawa).

 

Transmisje Billie Jean King Cup na sportowych antenach Polsatu oraz online na Polsat Box Go. 

