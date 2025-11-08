Dynamiczna sytuacja w rankingu przed finałem WTA Finals. Co to oznacza dla Igi Świątek?

Do finału rozgrywanego w Rijadzie turnieju WTA Finals awansowały Kazaszka Jelena Rybakina i Białorusinka Aryna Sabalenka. Obie zawodniczki rozstrzygnęły swoje pojedynki w trzech setach. Kazaszka pokonała Amerykankę Jessicę Pegulę (4:6, 6:4, 6:3), a Białorusinka Amerykankę Amandę Anisimovą (6:3, 3:6, 6:3).

Dzięki temu finalistki zgromadziły już do tej pory po 1000 punktów rankingowych co rzutuje na aktualną sytuację w rankingu WTA. W nim zdecydowanie przewodzi Sabalenka, która w zestawieniu "na żywo" ma łącznie 10870 punktów i powiększyła swoją przewagę nad drugą Igą Świątek do 2475 "oczek". Mając na uwadze to, że liderka rankingu ma szansę triumfować w całym turnieju, strata Polki może wzrosnąć jeszcze o 500 punktów.

Z kolei szósta w zestawieniu Rybakina może, w przypadku zwycięstwa, wyprzedzić jeszcze, będącą oczko wyżej Jessicę Pegulę. Odpadnięcie Amerykanki na etapie półfinału spowodowało, że trzecie miejsce na koniec sezonu utrzyma jej rodaczka Coco Gauff. Niezagrożona na czwartym miejscu pozostanie druga półfinalistka WTA Finals Amanda Anisimova.

Ranking live WTA:

1. Aryna Sabalenka - Białoruś - 10870 pkt

2. Iga Świątek - Polska - 8395 pkt

3. Coco Gauff - USA - 6763 pkt

4. Amanda Anisimova - USA - 6287 pkt

5. Jessica Pegula - USA - 5583 pkt

6. Elena Rybakina – Kazachstan – 5350 pkt

