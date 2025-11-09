Tak wygląda ranking po WTA Finals! Co z Igą Świątek?
Zakończono tegoroczną edycję turnieju WTA Finals. Jak po rywalizacji w Rijadzie prezentuje się czołówka rankingu WTA? Na którym miejscu znajduje się Iga Świątek?
W sobotę 8 listopada został rozegrany ostatni mecz rywalizacji singlowej podczas turnieju WTA Finals. W finale naprzeciwko siebie stanęły Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka. Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Kazaszka, pokonując tenisistkę z Mińska w dwóch setach 6:3, 7:6 (7-0).
Jak zmagania w Rijadzie wpłynęły na wygląd czołówki rankingu WTA? Na pierwszym miejscu nadal plasuje się Sabalenka, która ma na swoim koncie 10870 punktów. Za jej plecami jest Iga Świątek z 8395 "oczkami". Na najniższym stopniu podium znajduje się natomiast Coco Gauff z 6763 punktami.
Jedyna zmiana w czołówce rankingu WTA dokonała się za sprawą Jeleny Rybakiny, która wskoczyła na piąte miejsce, tym samym "spychając" Jessicę Pegulę na szóstą lokatę.
Najlepsza 10 rankingu WTA Live - stan na 9 listopada:
1. Aryna Sabalenka - 10870
2. Iga Świątek - 8395
3. Coco Gauff - 6763
4. Amanda Anisimova - 6287
5. Jelena Rybakina - 5850
6. Jessica Pegula - 5583
7. Madison Keys - 4335
8. Jasmine Paolini - 4325
9. Mirra Andreeva - 4319
10. Ekaterina Alexandrova - 3375