Tak wygląda ranking po WTA Finals! Co z Igą Świątek?

W sobotę 8 listopada został rozegrany ostatni mecz rywalizacji singlowej podczas turnieju WTA Finals. W finale naprzeciwko siebie stanęły Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka. Szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Kazaszka, pokonując tenisistkę z Mińska w dwóch setach 6:3, 7:6 (7-0).

Jak zmagania w Rijadzie wpłynęły na wygląd czołówki rankingu WTA? Na pierwszym miejscu nadal plasuje się Sabalenka, która ma na swoim koncie 10870 punktów. Za jej plecami jest Iga Świątek z 8395 "oczkami". Na najniższym stopniu podium znajduje się natomiast Coco Gauff z 6763 punktami.

Jedyna zmiana w czołówce rankingu WTA dokonała się za sprawą Jeleny Rybakiny, która wskoczyła na piąte miejsce, tym samym "spychając" Jessicę Pegulę na szóstą lokatę.

Najlepsza 10 rankingu WTA Live - stan na 9 listopada:

1. Aryna Sabalenka - 10870

2. Iga Świątek - 8395

3. Coco Gauff - 6763

4. Amanda Anisimova - 6287

5. Jelena Rybakina - 5850

6. Jessica Pegula - 5583

7. Madison Keys - 4335

8. Jasmine Paolini - 4325

9. Mirra Andreeva - 4319

10. Ekaterina Alexandrova - 3375

