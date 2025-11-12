Przegrane sety 0:6 lub 1:6? Świątek w czołówce niechlubnego rankingu
Iga Świątek była specjalistką od wygranych partii wynikiem 6:0 i 6:1. W 2025 Polka ponownie znalazła się w czołówce podobnego zestawienia, lecz tym razem... sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa jest jedną z tenisistek, które przegrały najwięcej setów takim rezultatem.
Przed Igą Świątek ostatni start w tym sezonie. Polka wystąpi w barwach reprezentacji w turnieju barażowym grupy B, który w dniach 14-16 listopada odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim.
Świątek w 2025 zakończyła tym samym starty w imprezach pod egidą WTA. Kampania ta w wykonaniu Polki była nierówna - notowała kapitalne występy, jak triumf na Wimbledonie, ale i też te gorsze.
Jak wyliczył profil "Tennis Bakery" na portalu społecznościowym x.com, Świątek w tym sezonie znalazła się w czołówce niechlubnego zestawienia. Mowa o setach przegranych rezultatem 0:6 lub 1:6.
Polka zanotowała 13 takich porażek, tyle samo co Brytyjka Katie Boulter, Amerykanka Sofia Kenin i Holenderka Suzan Lamens. Liczba ta daje tej czwórce trzecie miejsce w całym rankingu.
Większym dorobkiem przegranych setów do zera lub jednego mogą pochwalić się jedynie Japonka Moyuka Uchijima (17) i Włoszka Lucia Bronzetti (14).