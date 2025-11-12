Sabalenka przed Świątek i z nowym rekordem! Tyle nie zarobił nikt dotąd

Aryna Sabalenka sezon 2025 z pewnością zaliczy do udanych. Białorusinka cały rok spędziła na fotelu liderki rankingu WTA, sięgnęła po cztery tytuły, zwyciężając wielkoszlemowe US Open, "tysięczniki" w Miami i Madrycie oraz "500" w Brisbane. Ponadto wystąpiła w finałach Australian Open i Roland Garros.

Znakomite wyniki sportowe Sabalenki przełożyły się na pieniądze. 27-latka zainkasowała za tę kampanię dokładnie 15,008,519 dolarów. Tym samym są to rekordowe zarobki za jeden sezon wśród tenisistek. Białorusinki wyprzedziła Amerykankę Serenę Williams, która w 2013 zapisała na swoje konto 12,385,572 dolarów.

Dorobek Sabalenki mógł być jeszcze bardziej pokaźny. Gdyby zwyciężyła w finale WTA Finals w Rijadzie z Kazaszką Jeleną Rybakiną, sięgnęłaby łącznie po 17,543,519 dolarów.

W 2025 tylko dwie zawodniczki przekroczyły granicę 10 milionów dolarów. Oprócz Sabalenki, była to Iga Świątek. Polka podniosła z kortu 10,112,532 dolarów.