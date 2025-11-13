Na tę informację czekali kibice! Wielki powrót. Co z Igą Świątek?

United Cup to nieformalne mistrzostwa świata w tenisie. Biorą w nim udział reprezentacje złożone zarówno z singlistek, singlistów, jak i deblistów. Historia rozgrywania tego turnieju nie jest długa, bo zaledwie trzyletnia, ale z roku na rok nabiera coraz większego prestiżu.

Tym bardziej mogą cieszyć wyniki Biało-Czerwonych. W premierowej edycji w 2023 roku nasza kadra dotarła do półfinału, aby w dwóch kolejnych latach meldować się w finale. W sezonie 2024 lepsi okazali się Niemcy, natomiast na początku 2025 roku Amerykanie, którzy wygrali również pierwszą edycję.

Spośród wszystkich 23 państw, które miały swoich reprezentantów w dotychczasowych turniejach United Cup, Polska znajduje się zatem w ścisłej czołówce i także w czwartej edycji będzie upatrywana jako jeden z faworytów. A to za sprawą m.in. Igi Świątek, dla której występy w naszej reprezentacji są bardzo ważne. Wiceliderka rankingu WTA jest motorem napędowym Biało-Czerwonych i ponownie będzie mogła liczyć na wsparcie Huberta Hurkacza.

Hurkacz znalazł się w gronie powołanych na zmagania w Perth i Sydney. Dla wrocławianina będzie to wielki powrót do poważnego grania po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Ostatni raz widziano go na korcie 11 czerwca i z tego powodu wypadł daleko poza czołową dziesiątkę rankingu ATP.

Kto jeszcze znalazł się w sześcioosobowej kadrze Polski? Tutaj nie brakuje niespodzianek, ponieważ wśród nazwisk próżno szukać m.in. Magdaleny Linette oraz Magdaleny Fręch. Obie doświadczone i utytułowane tenisistki, które na Australian Open potrafiły dojść odpowiednio do półfinału i czwartej rundy, tym razem odpoczną sobie od noworocznego grania. Zaskoczeniem może być również absencja Mai Chwalińskiej.

W zamian w drużynie narodowej znalazły się Katarzyna Kawa oraz deblistka Katarzyna Piter. Wśród panów nie ma Kamila Majchrzaka, ale są Jan Zieliński oraz Daniel Michalski.

United Cup rozpocznie się 2 stycznia od rywalizacji w fazie grupowej. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie rywalem Polski.

Skład reprezentacji Polski na United Cup 2026: Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zieliński

