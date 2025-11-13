Na tę informację czekali kibice! Wielki powrót. Co z Igą Świątek?
Już na początku 2026 roku kibiców tenisa czeka prestiżowe wydarzenie w postaci turnieju United Cup, którego kolejna edycja ponownie odbędzie się w Australii. Nie zabraknie rzecz jasna reprezentacji Polski. Właśnie poznaliśmy skład naszej drużyny, na czele którego znajduje się Iga Świątek. Na liście powołanych pojawił się również Hubert Hurkacz!
United Cup to nieformalne mistrzostwa świata w tenisie. Biorą w nim udział reprezentacje złożone zarówno z singlistek, singlistów, jak i deblistów. Historia rozgrywania tego turnieju nie jest długa, bo zaledwie trzyletnia, ale z roku na rok nabiera coraz większego prestiżu.
Tym bardziej mogą cieszyć wyniki Biało-Czerwonych. W premierowej edycji w 2023 roku nasza kadra dotarła do półfinału, aby w dwóch kolejnych latach meldować się w finale. W sezonie 2024 lepsi okazali się Niemcy, natomiast na początku 2025 roku Amerykanie, którzy wygrali również pierwszą edycję.
Spośród wszystkich 23 państw, które miały swoich reprezentantów w dotychczasowych turniejach United Cup, Polska znajduje się zatem w ścisłej czołówce i także w czwartej edycji będzie upatrywana jako jeden z faworytów. A to za sprawą m.in. Igi Świątek, dla której występy w naszej reprezentacji są bardzo ważne. Wiceliderka rankingu WTA jest motorem napędowym Biało-Czerwonych i ponownie będzie mogła liczyć na wsparcie Huberta Hurkacza.
Hurkacz znalazł się w gronie powołanych na zmagania w Perth i Sydney. Dla wrocławianina będzie to wielki powrót do poważnego grania po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Ostatni raz widziano go na korcie 11 czerwca i z tego powodu wypadł daleko poza czołową dziesiątkę rankingu ATP.
Kto jeszcze znalazł się w sześcioosobowej kadrze Polski? Tutaj nie brakuje niespodzianek, ponieważ wśród nazwisk próżno szukać m.in. Magdaleny Linette oraz Magdaleny Fręch. Obie doświadczone i utytułowane tenisistki, które na Australian Open potrafiły dojść odpowiednio do półfinału i czwartej rundy, tym razem odpoczną sobie od noworocznego grania. Zaskoczeniem może być również absencja Mai Chwalińskiej.
W zamian w drużynie narodowej znalazły się Katarzyna Kawa oraz deblistka Katarzyna Piter. Wśród panów nie ma Kamila Majchrzaka, ale są Jan Zieliński oraz Daniel Michalski.
United Cup rozpocznie się 2 stycznia od rywalizacji w fazie grupowej. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie rywalem Polski.
Skład reprezentacji Polski na United Cup 2026: Iga Świątek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter, Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zieliński